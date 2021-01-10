العالم خلال 48 ساعة..زلازل في 3 دول.. وتوقعات بأمطار رعدية في «مكة»

شهدت العديد من الدول حول العالم، خلال الساعات الـ48 الأخيرة، عدة كوارث بعضها طبيعي مثل الزلازل التي ضربت عدد من الدول مثل الأرجنتين والهند وتايوان، وبعضها من صنع البشر مثل انقطاع الكهرباء في باكستان.

وقال مركز «أبحاث علوم الأرض» الألماني، صباح اليوم، إن زلزالا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، ضرب «سالتا» في الأرجنتين.

ويبلغ ارتفاع المدينة الأرجنتينية عن سطح البحر نحو 1152 متر. وأضاف المركز الألماني، أن الزلزال كان على عمق 222 كيلومترا.

وفي تايوان، تعرضت البلاد، أمس السبت، إلى زلزال قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، فيما لم ترد تقاريرعن وقوع أضرار.

وقالت «مكتب الأرصاد الجوية» في تايوان، إن الزلزال «على عمق 72.2 كيلومتر» هز المباني في العاصمة «تايبيه» لفترة وجيزة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي الهند، أعلن «المركز الوطني لعلم الزلازل»، أن زلزالا بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب، أمس السبت، مقاطعة «كاريري» في ولاية هيماتشال براديش شمال البلاد، دون وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وفي روسيا، قتل 3 أشخاص، فيما فقد 6 آخرون جراء انهيار جليدي بمنتجع للتزلج في منطقة «كراسنويارسك» بالقطب الشمالي الروسي

وتمكن عمال الإنقاذ من انتشال جثث الضحايا من بينهم امرأة، وطفلها «18 شهرًا» وزوجها، فيما تم العثور على نجليهما «14 عامًا» حيًا، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وشهدت باكستان، أمس السبت، انقطاع كبير في الكهرباء، وعم الظلام في عدة مدن في أنحاء البلاد.

والانقطاع في التيار الكهربائي أمر شائع في باكستان، وذلك بسبب النقص المزمن في الطاقة وغالبا ما تستخدم المستشفيات مولدات تعمل بالديزل كمصدر احتياطي للطاقة.

ودعا مسؤولون باكستانيون، إلى الهدوء، وحذر المسؤولون، في وقت سابق، من أن الأمر قد يستغرق عدة ساعات قبل عودة التيار الكهربائي بالكامل، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وفي وقت لاحق، عاد التيار الكهربائي تدريجيا في بعض مناطق باكستا، فيما قال وزير الطاقة الباكستاني عمر أيوب خان على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن انقطاع التيار الكهربائي نتج عن انخفاض مفاجئ في التردد في نظام نقل الطاقة.

وفي السعودية، توقّع «المركز الوطني للأرصاد»، اليوم، في تقرير عن حالة الطقس، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مكة المكرمة والباحة وعسير وحائل والجوف والشرقية والمدينة المنورة، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.