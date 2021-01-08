كوارث طبيعية: أمطار غزيرة بماليزيا.. وانهيار موقف مستشفى «كورونا» بإيطاليا

شهدت العديد من الدول، أمس الخميس، واليوم الجمعة، عدد من الكوارث الطبيعية، والتي أسفرت عن سقوط وفيات وتشريد الآلاف من منازلهم.

وشهدت ماليزيا مقتل 6 أشخاص على الأقل جراء الأمطار الموسمية الغزيزة التي تشهدها البلاد، واليوم، أعلنت السلطات في ماليزيا، مصرع 6 أشخاص على الأقل، وإجلاء نحو 50 ألفا آخرين من منازلهم عقب هطول «الأمطار الموسمية» في شرقي للبلاد.

كما أغلقت السلطات الماليزية، العديد من الطرق جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار، فيما ارتفع عدد المشردين من جراء الفيضانات في ولايتي «ترنجانو» على الساحل الشرقي لشبه جزيرة الملايو الماليزية و«كلانتان» الواقعة في شمال شرقي شبه «الملايو» جراء الامطار الموسمية التي تشهدها ماليزيا.

وبلغ عدد المشردين جراء الأمطار الموسمية، أمس الخميس، في «ترنجانو» إلى 11777 شخصاً، فيما سجلت ولاية «كلانتان» تشريد 5896 شخصاً، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية «برناما».

وفي إندونيسيا، ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 5.9 درجات على مقياس ريختر شبه جزيرة «ميناهسا» في «سولاويسي» الإندونيسية أمس الخميس، فيما لم تسفر الهزة عن حدوث أمواج المد البحري العاتية أو «تسونامي».

وفي إيطاليا، انهارت أرضية موقف للسيارات في مستشفى بـ«نابولي» الواقعة في جنوبي إيطاليا على ساحل «البحر الأبيض المتوسط»، وتصل مساحة الأرضية المنهارة 2000 متر مربع على عمق حوالي 20 مترا.

والمستشفي مخصصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». وأسفر الانهيار عن ابتلاع السيارات التي كانت موجودة في موقف السيارات، فيما اجرت السلطات عملية بحث عن ضحايا محتملين جراء الانهيار.

ومن جانبه، قال أحد المسؤولين المحليين، إن الانهيار الأرضي، عبارة عن حادث «جيولوجي مائي» ولم يسفر عن خسائر في الأرواح، فيما فتح «الادعاء العام» في إيطاليا تحقيقا حول ملابسات الحادث.

وفي روسيا، قتل 3 أشخاص وأصيب شخص واحد، اليوم، أثر سقوط طائرة ذات محرك خفيف في إقليم «لينينجراد».

وقال مصدر باللجنة الصحية في الإقليم الروسي، إن الطائرة تحطمت أثناء إقلاعها من مطار «جوستيليتسا» في منطقة «لومونوسوف»، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.