حصاد 2020.. كوارث طبيعية بعام كورونا حرائق غابات سوريا وفيضان السودان

أيام قليلة تفصلنا عن بداية عام جديد من الممكن أن يكون مختلفا عن 2020 أو كما يطلق عليه «عام كورونا»، بسبب الفيروس التاجي الذي ضرب العالم وخلف ورائه ملايين الإصابات والوفيات حول العالم.

وعام 2020 لم يشهد فقط تفشي الفيروس القاتل «كورونا» بل شهد العديد من الكوارث الطبيعية في عدد كبير من الدول لعل من أبرزها في المنطقة العربية الفيضانات التي اجتاحت السودان في سبتمبر الماضي، وأسفرت عن مقتل المئات وتدمير عشرات الآلاف من منازل السودانيين، كما تضرر أكثر من نصف مليون سوداني جراء الفيضانات.

وشهدت تركيا في 30 أكتوبر الماضي زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب «بحر إيجه» وشعر به الأتراك واليونانيون ما أدى إلى مقتل العديد من الأشخاص من البلدين.

وكان زلزال ضرب تركيا في يناير الماضي، بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر وأسفر عن مقتل حوالي 40 شخصًا في شرقي البلاد.

وضرب زلزال في أكتوبر، على مقربة من مدينة «إزمير» التركية، وأدى إلى مقتل 100 شخص، واصابة 994 آخرين، إضافة إلى قتيلين اثنين في جزيرة «ساموس» اليونانية.

واجتاحت المياه شوارع المدينة التركية بسبب ارتفاع أمواج البحر، وفي الجانب اليوناني، أشار «التلفزيون الرسمي» إلى حدوث موجات تسونامي صغيرة في «ساموس»، كما تسبب الزلزال في انهيار جدران منازل وفيضان المياه في ميناء الجزيرة اليونانية.

وفي مطلع شهر ديسمبر الجاري، وقعت هزة بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزها يبعد 57 كيلومترا عن مدينة «ألانيا» جنوب غربي تركيا، فيما شعر بها سكان منطقة «شرق المتوسط» ومن بينهم سكان مصر.

رئيس وزراء أستراليا تعليقا على حرائق الغابات: «صيف أسود»

وشهد عام 2020 في بدايته حرائق هائلة في الغابات اجتاحت أستراليا، كذلك لم تسلم الولايات المتحدة من هذه الحرائق. وشهدت أستراليا ارتفاع في درجات الحرارة مع موجة جفاف ضربت البلاد ما أدى إلى موجة حرائق غير مسبوقة والتي بدأت في سبتمبر من عام 2019 واتسع نطاقها في 2020، وتسببت الحرائق في مقتل 33 شخصا، كما دمرت 2500 منزل تقريبا، وأكثر من 24 مليون هكتار «1 هكتار = 10000 متر مربع او 2.471 فدان» من المساحات البرية في الصيف الماضي.

ولم تسلم الحيوانات من حرائق الغابات الأسترالية، والتي أدت إلى نفوق ما يقدر بمليار حيوان بري، فيما وصف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون حرائق الغابات التي شهدتها بلاده بأنها صيف أسود.

تدمير أكثر من 4 ملايين فدان بسبب حرائق غابات كاليفورنيا

وتسببت حرائق الغابات في ولاية «كاليفورنيا» الامريكية، التي شهدتها في عام 2020 في تدمير أكثر من 4 ملايين فدان، كما تسببت، في مقتل 31 شخصا، وتدمير أكثر من 9200 مبنى.

وفي سوريا، اجتاحت حرائق ضخمة الغابات في مناطق واسعة بغربي البلاد في أكتوبر الماضي، واندلعت في حمص وطرطوس واللاذقية ملتهمة مئات الهكتارات من غابات المناطق الساحلية وعدة مناطق جبلية في أرياف المحافظات.

والتهمت الحرائق نحو 2 مليون شجرة، كما تسببت في مقتل 3 اشخاص، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية السورية من إلقاء القبض على منفذي الحرائق، معلنة أن جهات ممولة من الخارج، تقف وراء الحرائق.

ولم يخلو عام 2020 من الأعاصير التي شهدتها العديد من الدول حول العالم، وفي مايو الماضي، ضرب إعصار«أمفان» الهند وبنجلاديش، وأسفر الإعصار عن مقتل ما لا يقل عن 84 شخصًا على الأقل، كما تسبب «امفان» في غمر المياه مئات القرى ودُمرت آلاف المنازل.