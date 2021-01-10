مسلسل «الأسطورة » يودع 2 من أبطاله بسبب كورونا

يعد مسلسل «الأسطورة» للفنان محمد رمضان، واحد من أبرز المسلسلات الاجتماعية التي عُرضت في السنوات الأخيرة، إذ حققت نجاحًا كبيرًا في الشارع المصري، وقت عرضه في شهر رمضان قبل نحو 4 أعوام.

«الأسطورة» ضم عدد كبير من النجوم، وأعاد تقديمهم بشكلٍ جديد، لعل أبرزهم الفنان هادي الجيار، وفايق عزب، واللذان رحلا عن عالمنا مؤخرًا، نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا.

هادي الجيار، صاحب شخصية «مختار الدسوقي»، عم «رفاعي الدسوقي» وكان له دورًا بالغًا في حياته من مُساندة ودعم كبير لأسرة شقيقه الراحل، فيما جسد فايق عزب شخصية «الحاج محمد النمر» والد «محمد النمر» الذي كان تجمعه خلافات وعداوة طوال الوقت مع بطل المسلسل.

نحو 113 مليون مُشاهدة، حققه مشهد شهير من مسلسل «الأسطورة»، الخاص بالخناقة التي جمعت عائلتي «رفاعي الدسوقي» و«عصام النمر» والتي اشتدت فيها حدة الخلافات، ووقف فيها كبار «الحارة» يُدافعون عن ذويهم بالأسلحة، منهم هادي الجيار وفايق عزب.

ورحل الفنان هادي الجيار، عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز 71 عامًا، إثر إصابته بفيروس كورونا، داخل في مستشفى الهرم، ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل بساحة مسجد الشرطة، بعد صلاة ظهر اليوم، ودفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

فيما غيب الموت عن عالمنا الفنان فايق عزب، يوم 19 نوفمبر الماضي، إثر إصابته بفيروس كورونا، داخل مستشفى العجوزة، وتم دفنه في مقابر العائلة بالإسماعيلية.

وتدور أحداث المسلسل، حول شاب خريج كلية الحقوق ناصر (محمد رمضان) يسكن فى منطقة السبتية، يسعى إلى الانضمام للسلك القضائي، ولكن نظرًا لسمعة شقيقه (رفاعي) السيئة الذى يعمل تاجرًا للسلاح، يتم رفضه، ويتورط ناصر في الإجرام الذي يمارسه شقيقه خاصًة بعد دخول أخيه في صراعات مع تاجر سلاح كبير.

المسلسل من بطولة محمد رمضان، وفردوس عبد الحميد، وروجينا، ومي عمر، وهادي الجيار، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد سامي.