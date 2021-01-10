فنانون ومشاهير ينعون هادي الجيار: هتوحشنا يا أطيب الناس

تحولت حسابات الفنانين والمشاهير إلى سرادق عزاء كبير بعد انتشار خبر وفاة الفنان القدير هادي الجيار، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث أعربوا عن خالص تعازيهم لأسرته، وأمنياتهم الطيبة في أن يسكن فسيح الجنات، وأن يُلهم الله أسرته العزاء والصبر والسلوان.

رانيا يوسف تنعي هادي الجيار

ونعت الفنانة رانيا يوسف، الفنان الفدير هادي الجيار، وكتبت، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة الفنان القدير هادي الجيار، رحمه لله وأسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

إنجي علاء تنعي هادي الجيار

أما الكاتبة والسيناريست، إنجي علاء، فقالت عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «وداعًا الفنان القدير هادي الجيار.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. حقيقي من أطيب الناس اللي اتشرفت بمعرفتهم.. إنا لله وإنا اليه راجعون.. مع السلامة يا أستاذ يا جميل.. هتوحشنا.. لا إله إلا الله».

«إمام» و«شعبان» ينعيان هادي الجيار

ونشر الفنان محمد إمام، صورة للفنان الراحل، وعلق عليها قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله في وفاة الفنان القدير»، بينما قال الفنان مصطفى شعبان: «لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم ارحمه واعفو وتقبل بقدر طيبه قلبه ورفعه أخلاقه".

شوبير ينعي هادي الجيار

من جانبه أعرب الكابتن أحمد شوبير، عن خالص عزائه في رحيل الفنان الكبير، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أتقدم بخالص العزاء في وفاة الفنان هادي الجيار. داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان».

تفاصيل وفاة هادي الجيار

وكان «الجيار» قد أعلن إصابته من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتب منشورًا قال فيه: «ضربنى فيروس كورونا اللعين، نسألكم الدعاء بالشفاء».

وخلال الأيام الماضية، تدهورت الحالة الصحية للجيار، ما استلزم دخوله المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه توفى بعد أيام قليلة من دخوله المستشفى.

ونعت نقابة المهن التمثيلية، الفنان الكبير، بينما كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن «الجيار» رحل في مستشفى مستشفى الهرم، حيث كان يتلقى العلاج جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه سيتم تشييع جنازة الفنان القدير هادي الجيار، بعد ظهر اليوم، ومن المقرر دفن الجثمان في مدافن الأسرة بالهرم.