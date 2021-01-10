غرامة 4 آلاف جنيه لقاعة أفراح خالفت قرار منع التجمعات بشبرا

قرر اللواء سامى علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، توقيع غرامة قدرها 4 آلاف جنيه على إحدى قاعات الأفراح بالحي، لعدم التزامها بقرار مجلس الوزراء وتعريض حياة المواطنين للخطر، من خلال التجمع بأعداد كبيرة بأماكن مغلقة، ما يؤدى إلى تفشى فيروس كورونا.

وكان الحي قد شن حملة ليلية، لمنع التجمعات وإقامة سرادقات العزاء أو الأفراح بالقاعات بمشاركة المتابعة والإشغالات، وتم التفتيش على قاعات الأفراح وتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، تنفيذا للتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء لمنع الأفراح، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

فيما أسفرت حملة شنها الحي على مخالفي ارتداء الكمامة في وسائل المواصلات والتجمعات، قادها المهندس إيهاب مهدي، والدكتور مجدى البكري، نائبا رئيس الحي، عن توقيع 20 غرامة مالية قدرها 50 جنيها على المواطنين المخالفين للقرار.

وشدد اللواء سامي علام، رئيس حي عرب شبرا، على استمرار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة فيروس كورونا داخل المباني الحكومية والأماكن العامة، حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.

كما تابع رئيس الحي إجراءات تعقيم المباني الحكومية وأماكن التجمعات، غرب شبرا الخيمة، حيث تم تعقيم مبنى بريد شبرا البلد، ومبنى جوازات شبرا الخيمة، وموقف كلية الزراعة، ومبني كلية الزراعة، ومحطة مترو كلية الزراعة.

وفي وقت سابق، أغلقت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخانكة 4 مراكز للدورس الخصوصية.

وقال العميد خالد كشك، رئيس مركز ومدينة الخانكة، إنه يتم المرور على جميع المناطق التي يتم فتح «سناتر» بها لإعطاء الدروس الخصوصية، وغلقها فورا، كما يتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس الكورونا، مشيرا إلى أنه تم غلق مركزين تعليميين بقرية القلج، التي يتواجد بهما عدد من الطلبة، بدون اتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد، كما تم غلق 2 آخرين بالمدينة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للقائمين على تلك «السناتر».