فض 3 أسواق عشوائية وتشميع 13 محلا مخالفا للحظر في القليوبية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، من فض عدد من الأسواق وقامت بتشميع محلات خالفت قرارات الحظر حيث قام الدكتور عواد أحمد علي سكرتير عام المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بحي شرق شبرا الخيمة بالإشراف على إزالة سوق مسطرد نطاق شركات البترول بترعة الإسماعيلية وتم فض الباعة وإخلاء السوق.

وفى مدينة طوخ قام محمد ياسين نائب رئيس المدينة بفض تجمع للباعة بميدان الحرازية بمدينة طوخ ومنع الأسواق والسويقات مؤقتا كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بطوخ حملة استهدفت قرية ميت كنانة والقرى التابعة لها استجابة لشكاوى المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن خروج الوضع بقرية ميت كنانة عن السيطرة ولا يوجد حظر وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بشأن ضرورة متابعة تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا، وبتعليمات من اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة طوخ.

وأكد سمير عمر نائب رئيس مدينة طوخ أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 13 محلا تجاريا لمخالفة لقرار مجلس الوزراء بشأن حظر التجول وتم فرض الحالة الأمنية في شوارع القرية بحظر انتقال المواطنين بعد الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحا.