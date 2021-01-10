انطلاق المرحلة الرابعة لتدريب الشباب على المهن اليدوية بالبحر الأحمر

انطلقت وحدة التدريب المتنقلة بمديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، للتدريب على حرف الخياطة والسباكة والكهرباء، وذلك للمرحلة الرابعة، ضمن مبادرة «حياة كريمة» تحت رعاية عبد الفتاح السيسي.

وكشف سعيد عبد الراضي، مدير عام مديرية القوي العاملة بالبحر الأحمر، عن انطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة البحر الأحمر، ضمن المرحلة الرابعة من إعادة تجديد وتشغيل 14 وحدة تدريبية متنقلة جديدة بمحافظات الجمهورية، وتهدف إلى تعلم مهن التفصيل والحياكة والسباكة والصحية وكهرباء المنازل.

وأوضح عبد الراضي، أنه تم اختيار عشرة متدربين لمهنه الخياطة والسباكة والكهرباء، لافتا إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باستمرار تخفيض عدد المتدربين في الدورة الواحدة إلى 10 متدربين فقط وتسليمهم الكمامات والكحول، فضلا عن توقيع الكشف الطبي علي المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب أثناء التدريب.

وأكد أن الدورة مدتها ثلاثين يوما بمعرفة مدربين مؤهلين حاصلين على أعلى درجات الخبرة، وسيتم عقد امتحان نهاية الفترة، والفائزان بالمركزين الأول والثاني، سيحصلان على ماكينة خياطة، بالإضافة إلى «شنطة عدة» لأعمال السباكة والكهرباء.

ولفت إلى أن التدريب على مهنة التفصيل والخياطة يتم لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك بمدربين على أعلى مستوى بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، و4 وزراء، أطلقوا 14 وحدة متنقلة جديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة» بتوجيهات من القيادة السياسية، متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

َوقال محمد سعفان، وزير القوي العاملة، إن ما تم إطلاقه 27 وحدة متنقلة تجوب قرى ونجوع 23 محافظة، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة» لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال مبادرة الوزارة «مهنتك مستقبلك» للتدريب المهني.