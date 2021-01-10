عروض فنادق الغردقة لجذب السياحة الداخلية.. تخفيض 50% والأطفال مجانا

تروج فنادق الغردقة ومرسى علم بمدن البحر الأحمر للسياحة الداخلية، وذلك بتخفيضات على الأسعار تصل إلى 50% وذلك تزامنا مع إجازة نصف العام الدراسي وذلك كبديل لتوقف السياحة الخارجية نظرا لجائحة كوورنا التي تمر بها البلاد.

وأعلنت عدد من الفنادق والقرى السياحية عروضا بخفض الأسعار لتبدأ من 600 جنيه للغرفة المزدوجة إقامة شاملة، والأطفال حتى 12 عاما مجانا، وبالنسبة لفنادق الخمسة نجوم انخفضت أسعارها من 3 آلاف لـ1600 جنيه للإقامة الشاملة، وفى فنادق 4 نجوم من 1600 لـ600 جنيه وذلك بسبب ضعف الإقبال من المصريين على السياحة الداخلية وانخفاض السياحة الأجنبية.

وتجذب عدد من الفنادق الرواد بعمل ليلة مجانية على عرض حجز الـ3 ليال، أو الحجز مجانا للأطفال أقل من 12 عاما، بالإضافة إلى طفل مجاناً.

وكشف محمد السباعى مدير الأمن الإقليمي لمجموعة فنادق سياحية شمال مدينة الغردقة أن إشغالات السياحة منخفضة بفنادق مرسي علم والغردقة حيث لم تتعد 25% في أعياد الكريسماس ورأس السنة وعيد الميلاد المجيد، موضحا أن ذلك يرجع إلى تراجع السياحة الداخلية في موسم الشتاء بالإضافة إلى عدم استئناف الرحلات من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر مثل أسواق ألمانيا وبريطانيا، وفرنسا بسبب قرار الإغلاق الكلي والجزئ وتوقف حركة الطيران الخارجي من عدة دول أجنبية. لافتا إلى أن الفنادق السياحية استقبلت عدد من رحلات الطيران من دول بولندا وأوكرانيا الجنسيات الأجنبية القادمة إلى الغردقة منذ انتشار فيروس كورونا.

وأشار عصام على الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى أن انخفاض أسعار الحجوزات بالفنادق إلى 50% يرجع إلى المنافسة بين الفنادق والقرى السياحية لحجز النسبة بالكامل حتى لا تتعرض لخسائر وتغطية تكاليفها وتوفير المرتبات للعاملين لافتا إلى أن عدد من الفنادق أعلنت غلقها حتى تتحسن أحوال القطاع السياحي. ومن جانب آخر تستمر لجان مشكلة من وزارتى الصحة والسياحة فى أعمال التفتيش الدورى والمفاجئ على جودة الخدمات المقدمة بالفنادق والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتحقيق فى أى شكاوى من جانب النزلاء.

جدير بالذكر أطلقت غرفة المنشآت الفندقية مبادرة "شتى في مصر" وأرسلت منشور لجميع الفنادق بالأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة والفنادق العائمة لدعوتهم بالمشاركة في المبادرة والتسجيل فيها وذلك تشجيعا للسياحة الداخلية.