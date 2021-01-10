الوسط الفني يرفع شعار الوداع في 2021: 8 حالات وفاة في 10 أيام

يُخيم الحزن على الوسط الفني، بالتزامن مع صخب واحتفالات العام الميلادي الجديد 2021، فهناك جنازة بشكل يومي لفنانين ومُبدعين أو أحد أفراد ذويهم، كان آخرها الفنان هادي الجيار الذي رحل صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز 71 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وترصد «الوطن» أبرز حالات الوفاة التي شهدتها الأيام الأولى من عام 2021، منهم 4 رحلوا بسبب وباء كورونا، وهم كالتالي:

وحيد حامد

افتقد مُحبي الفن، الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي غيّبه الموت يوم 2 يناير، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد أزمة صحية ألمت به، دخل على أثرها أحد مستشفيات المهندسين.

وشهدت جنازة وحيد حامد، حضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد حلمي، ومنى زكي، وكريم عبد العزيز، وإلهام شاهين، وعزت العلايلي، وبشير الديك وآخرين.

إلياس رحباني

وودع الجمهور، في الأسبوع الأول من 2021، عملاق الموسيقى اللبناني، إلياس الرحباني، عن عمر يناهز الـ83 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا «كوفيد- 19»، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني، ومن مواليد عام 1938.

ولد الرحباني في قرية أنطلياس بمحافظة جبل لبنان، شمال العاصمة اللبنانية بيروت، ومتزوج من «نينا» ولديه ولدان «غسان» و«جاد» الرحباني، ودرس الموسيقى في الأكاديمية اللبنانية من عام 1945 حتى عام 1958، ثم المعهد الوطني للموسيقى لمدة عام من 1955 حتى عام 1956، كما تلقى دروسا لعشرة أعوام تحت إدارة أستاذة فرنسيين متخصصين في الموسيقى.

شقيقة زوجة رامي جمال

ونعى الفنان رامي جمال، شقيقة زوجته التي وافتها المنية، يوم الجمعة الماضي، والتي غيبها الموث إثر إصابتها بفيروس «كورونا» داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وغرد جمال عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «لا إله إلا الله.. البقاء والدوام لله في أخت زوجتي.. أشهد الله أنك أهل للطيبة والبر، ولكن قدر ومكتوب ولا اعتراض على أوامر الله، أسألكم الدعاء لها وأنا بالصبر».

المايسترو خالد فؤاد

ورحل عن عالمنا المايسترو الكبير خالد فؤاد، عن عمر ناهز 72 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا، وذلك مساء أول أمس الجمعة.

وأعلن خبر الوفاة المايسترو حمادة أبو اليزيد عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، «تنعى نقابة المهن الموسيقيه نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بها وفاة المايسترو خالد فؤاد».

والدة حسن الرداد

وأعلن الفنان حسن الرداد، مساء أمس السبت، عن وفاة والدته، وذلك عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب قائلاً: «توفيت إلي رحمة الله تعالي والدتي أطيب وأحن أم في الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا ماما وسلامي لبابا وفادي وإن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة بإذن الله».

ابن سيد زيان

وأعلنت إيمان زيان، ابنة الفنان الراحل سيد زيان، أمس السبت، عن وفاة شقيقها «محمد»، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا، دخل على إثرها أحد المستشفيات.

وكتبت «إيمان»، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «البقاء لله.. توفي الآن أخي محمد سيد زيان، الله يرحمك يا محمد ويمتعك بوجه الكريم وبجنات الفردوس الأعلى، ويجمعك بأمي وأبي في الجنة يا حبيبي، أسألكم الدعاء لشقيقي محمد».

عمة محمد عبد الرحمن

وأعلن الفنان محمد عبد الرحمن، نجم «مسرح مصر»، عن وفاة عمته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «توفت إلى رحمة الله عمتي الحاجة سميحة عبد الرحمن».

هادي الجيار

ورحل الفنان هادي الجيار، عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز 71 عامًا، إثر إصابته بفيروس كورونا، داخل في مستشفى الهرم.

ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل بساحة مسجد الشرطة، بعد صلاة ظهر اليوم، ودفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.