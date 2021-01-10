مفيد عاشور ناعيا هادي الجيار: «وداعا يا أخي الأكبر كنت أصيلا»

نعى الفنان مفيد عاشور، الفنان هادي الجيار، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وكتب «عاشور» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الأحبة يرحلون، توقفت مذهولا غير مصدق قبل أن أكتب هذه الكلمات في نعيك يا صديقي، ولكنها مشيئة الله ولن تجد لها تبديلا، بقلوب مؤمنة بقضاء الله نقول إنا لله وإنا إليه راجعون».

وأضاف عاشور: «وداعًا يا أستاذ هادى، وداعًا يا أخى الأكبر، فقد كانت تربطنى بك صلة روحيه خاصة ومحبة في الله يانقى السريرة، كنت محبا للجميع فأحبك الجميع، كنت أصيلا، متواضعا تواضع الكبار، وكنت فنانًا كبيرا تعلمنا منك حين جلسنا إليك نتحدث، وحين نشاهد أعمالك».

وفاة هادي الجيار بفيروس كورونا

كان الفنان الكبير هادى الجيار قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وتوفي فجر اليوم.

حصل الجيار على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وقد بدأ مشواره الفني من خلال مسرحية مدرسة المشاغبين بدور «لطفي»، ثم اتجه إلى التلفزيون والسينما، ولكنه لم يحقق النجاح المتوقع في السينما كما حققه في التليفزيون.

ولم يتم استكمال مشاهده بمسلسل «موسى» مع الفنان محمد رمضان، من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، وهو من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.

ومن أشهر أعماله التلفزيونية: «سوق العصر، الضوء الشارد، العصيان، السيرة العاشورية، الملك فاروق، نابليون والمحروسة»، وكانت آخر أعماله العام الماضي من خلال مسلسل «شديد الخطورة».