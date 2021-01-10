3 جنازات في الوسط الفني اليوم.. أبرزها هادي الجيار

يشهد الوسط الفني، 3 حالات وفاة، اليوم الأحد، إذ تخرج 3 جنازات من مساجد مختلفة، وهم: الفنان هادي الجيار، ووالدة الفنان حسن الرداد، ونجل الراحل سيد زيان.

وترصد «الوطن» تفاصيل الوفيات التي شهدها الوسط الفني خلال الساعات الماضية، وهم كالتالي:

هادي الجيار

رحل الفنان هادي الجيار، عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز 71 عامًا، إثر إصابته بفيروس كورونا، داخل في مستشفى الهرم، ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل بساحة مسجد الشرطة، بعد صلاة ظهر اليوم، ودفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

والدة حسن الرداد

وأعلن الفنان حسن الرداد، مساء أمس السبت، عن وفاة والدته، وذلك عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب قائلاً: «توفيت إلي رحمة الله تعالي والدتي أطيب وأحن أم في الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا ماما وسلامي لبابا وفادي وإن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة بإذن الله».

تُشيع جنازة والدة الفنان حسن الرداد من مسجد عمرو بن العاص بمحافظة دمياط، اليوم بعد صلاة عصر اليوم الأحد، وفقاً لما أعلنه الفنان عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك».

ابن سيد زيان

وأعلنت إيمان زيان، ابنة الفنان الراحل سيد زيان، أمس السبت، عن وفاة شقيقها «محمد»، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا، دخل على إثرها أحد المستشفيات.

وكتبت «إيمان»، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «البقاء لله.. توفي الآن أخي محمد سيد زيان، الله يرحمك يا محمد ويمتعك بوجه الكريم وبجنات الفردوس الأعلى، ويجمعك بأمي وأبي في الجنة يا حبيبي، أسألكم الدعاء لشقيقي محمد».

ومن المُقرر تشييع جثمان ابن سيد زيان، اليوم الأحد، إذ جرى انتهاء مراسم خروج الجثمان من المستشفى أمس، فيما لم تُعلن الأسرة عن موعد الجنازة بعد.