تشييع جثمان هادي الجيار من مسجد الشرطة عقب صلاة الظهر

أكد منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، لـ«الوطن»، إن أسرة الفنان الكبير الراحل هادى الجيار قررت تشييع جثمانه من مسجد الشرطة عقب صلاة الظهر.

وتوفي الفنان الكبير هادي الجيار، فجر اليوم، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وكان الجيار قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا.

أجرى عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية

وقد أجري الجيار عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية، بعد إصابته بقلبه، وهذا زاد من ضعف مناعته بشكل كبير، لم يستكمل الفنان هادي الجيار تصوير باقى مشاهده فى الجزء الثانى من مسلسل «الاختيار»، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

ولم يتم استكمال مشاهده بمسلسل «موسى» مع الفنان محمد رمضان، من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، وهو من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.

ولم يكن هذا التعاون الأول له مع الفنان محمد رمضان، حيث سبق وتعاون معه خلال مسلسل «البرنس» في رمضان الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجي.