«الشباب» تعلن رابط وأكواد حجز الدراجات المدعمة بعد قليل

يعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعد قليل، رابط وأكواد حجز الدراجات المدعمة ضمن مبادرة «دراجتك صحتك»، في مؤتمر صحفي ظهر اليوم، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما يعلن الوزير تفاصيل، مبادرة «زود دخلك»، التي تعتبر توسعا وتطويرا لمبادرة «دراجتك صحتك»، إذ تطرح الوزارة وتخصص عددا من الدراجات لشباب وخريجي محافظات القاهرة الكبرى كمرحلة أولى، لبيع الدراجات المدعمة لاستخدامها في مشروع استثماري يدر عليهم دخلا ماديا شهريا.

ويحضر المؤتمر عدد كبير من مسؤولي الدولة، ومندوبي الجهات المشاركة، ومسؤول احدى الشركات الخاصة المساهمة في المبادرة، ومندوبون من الهيئة العربية للتصنيع، وبنك القاهرة، اللذين لهما دور كبير في طرح الدرجات المدعمة للمواطنين، بسعار أقل من السوق تقترب من أسعار التكلفة، والمساهمون في وضع تسهيلات وتيسيرات للمواطنين عند السداد.

وتطرح وزارة الشباب والرياضة، في المرحلة الثالثة لمبادرة «دراجتك صحتك» نحو 7200 دراجة هوائية مدعمة سيتم تقسيم العدد على دفعات، ومن المقرر طرح 810 دراجات اليوم كدفعة أولى، تتوالى بعدها طرح الدفعات الأخرى.

وتتراوح أسعار الدراجات الهوائية المدعمة المطروحة في المؤتمر الصحفي اليوم، بين 1890 جنيها للدراجات الجبلي التي تسير في الطرق العادية وغير الممهدة، و2400 جنيه للدراجات الهوائية الهجين، وهي مخصصة للطرق الممهدة والسريعة.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنّ المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنشر وتوسيع ممارسة الرياضة بين كل فئات الشعب المصري، وإحلالها بديلا لوسائل النقل العادية والتقليدية، لا سيما في الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، في ظل انتشار فيروس كورونا ، لضمان الحفاظ على صحة المصريين، وتقليل انتشار العدوى التي قد تنتقل عن طريق وسائل النقل العادية مثل سيارات الأجرة والأتوبيسات وعربات المترو.