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محمود مسلم

«أمن المنافذ» يلاحق المهربين.. ويضبط 36 قضية أمن عام

كتب:

الوطن
12:43 م | الأحد 10 يناير 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن قضيتي تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية أبرزها (بضائع أجنبية الصنع).

كما تمّ ضبط قضية تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة، مع ضبط 36 قضية أبرزها (مزاولة مهنة دون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح، مخالفات مسطح مائي).

وجرى ضبط 1680 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 143 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

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