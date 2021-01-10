كان يعمل نقاشا.. مصرع طالب سقط من الدور العاشر من مصعد بالفيوم

اضطرته ظروفه القاسية للبحث عن فرصة عمل يتمكن خلالها من مساعدة أسرته البسيطة، ويتمكن من الإنفاق على دراسته في نفس الوقت، فعمل مُساعد نقاش، وبعدما أنهى عمله في النقاشة خلال يوم شاق من العمل لم تتمكن قدميه من حمله جراء تعبه، وبدلًا من النزول من الدور العاشر على قدميه قرر استقلال المصعد، لكنه لم يكن يعلم أنّها ستكون نهايته، حيث حدث عطل بأمان باب المصعد ليفتح دون وجود الكابينة، ومد الطالب قدمه ليركب المصعد فوجدها في الخلاء، ولم يتمكن من إنقاذ نفسه فسقط جثة هامدة في الحال.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العقيد مصطفى المصري مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود بلاغًا من مرفق الإسعاف بمصرع مصطفى محمود إبراهيم (19 عامًا) طالب بالصف الخامس بمدرسة هوارة الثانوية الصناعية المتقدمة بقسم الجرارات، إثر سقوطه من الطابق العاشر في أحد الأبراج السكنية بباغوص، خلال محاولته استقلال الأسانسير وانفتاح الباب معه دون وجود الكابينة.

وتبينّ من التحريات الأولية التي أجراها الرائد محمد سيد دعبس رئيس مباحث قسم ثان الفيوم، أنّ المتوفي يدعى مصطفى محمود إبراهيم (19 عامًا) من قرية دمشقين التابعة لمركز الفيوم، ويعمل نقاشًا وعقب انتهاء عمله كنقاش في إحدى الشقق السكنية، خلال استقلاله المصعد للنزول فتح الكابينه ومد قدمه في الخلاء لعدم وجود الكابينة فسقط من الطابق العاشر ولقي مصرعه في الحال.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

على جانب آخر، خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية دمشقين مسقط رأس المتوفي حيث وصفوه بالأدب والأخلاق العالية والرجولة، كما أنّه مصدر رزق أسرته حيث أنّها من الأسر الأولى بالرعاية وتحت خط الفقر بمراحل.