رئيس مدينة الفيوم: تطوير 3 أماكن لعربات المأكولات والمشروبات المتنقلة

تشهد شوارع العديد من المدن في محافظة الفيوم انتشاراً لعربات بيع السندوتشات السريعة، وكذلك عربات المشروبات، سواء الساخنة أو الباردة، وهي الظاهرة التي تزايدت في الفترة الأخيرة، رغم أنها غير مسموح بها، بسبب عدم حمل أصحابها الشهادات الصحية اللازمة، أو توفير متطلبات الحماية المدنية لمكافحة الحرائق في حال حدوثها فوراً، الأمر الذي جعل محافظ الفيوم ورئيس مجلس المدينة يبحثان عن طريقة لتقنين أوضاع هؤلاء الشباب، ومساعدتهم في توفير لقمة العيش، في إطار من النظام والقانون.

وقال أحمد شاكر، رئيس مجلس ومدينة الفيوم، في تصريحات لـ"الوطن"، اليوم السبت، إنّه بعد انتشار عربات المشروبات بكثرة، مثل "قهوة المُعز"، قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مساعدتهم، موضحاً أنّه تم الاتفاق على تخصيص 3 أماكن لتلك العربات، لتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة، وتوفير متنفس دائم لأهالي الفيوم بأقل الأسعار.

وأوضح "شاكر" أنه تم الاستقرار على 3 أماكن بنطاق مدينة الفيوم، تم البدء في تطويرها بالفعل، تضم منطقة كورنيش "باغوص" بمدخل "قحافة"، حتى يصبح بشكل جمالي وحضاري لائق لاستقبال المواطنين، مشيراً إلى أنه سيتم السماح بوقوف عربات الساندوتشات والمشروبات، التي تقدّمت إليهم الفترة الماضية للموافقة على ترخيصها، بحيث يكون هناك مساحة محددة لكل عربة، على أن يكون شكلها موحداً، وسيتم الترخيص لهم بعد توافر العديد من الاشتراطات، أهمها الحفاظ على نظافة المكان.

وأشار رئيس مجلس مدينة الفيوم أنّ ذلك المشروع سيتم تنفيذه بالاتفاق مع جهاز المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بقروض ميسرة، ضمن بروتوكول مع محافظة الفيوم، على أن يقوم المستفيد بالعربة بتسديد القرض في صورة أقساط من خلال أرباحه.

ونوّه رئيس مجلس المدينة إلى أنّ المحافظ وافق على تخصيص مساحات محددة لمالكي عربات الأطعمة والمشروبات بمنطقة كورنيش "لطف الله"، وحتى منطقة "المنتزه"، ولكن يشترط على المنتفع بتلك المساحة القيام بتطوير المساحة التي يجلس فيها، وينظفها ويزرع فيها الأشجار والزهور، ويخصص مقاعد نظيفة وجيدة لتكون متنفساً آمناً للمواطنين، موضحاً أنّ المحافظة ستكون استفادتها من تلك المنطقة عبر تطوير المكان بشكل جمالي وحضاري، دون أن تتحمل شيئاً، بالإضافة إلى تقليل نسبة البطالة بالمحافظة.

وبيّنّ "شاكر" أنّ المكان الأخير الذي يبحث المحافظ تطويره وتخصيصه لنفس الغرض، هو طريق "منشأة عبد الله"، من بعد فيلا المحافظ وحتى ميدان المنشية، حيث يتميز الطريق بوجود رصيف كبير جداً، ومزروع بالأشجار الضخمة، ولذلك قرر المحافظ الاستفادة منه بدلاً من الظلام الدامس الذي يُغطيه ويجعله مرتعاً للخارجين عن القانون، وذلك عبر السماح لأصحاب العربات بالوقوف فيه، أو استقبال طلبات من الشباب الراغبين في عمل ذلك المشروع، وتوفيره لهم عبر القروض الميسرة من جهاز المشروعات.

وأكد رئيس مدينة الفيوم على أنّ كل ذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب، تحت مظلة القانون، وفي وجود تراخيص، مع توافر الاشتراطات الصحية والآمنة، للحرص على حياة مواطني الفيوم، والتأكد من جودة الأطعمة والمشروبات التي سيتم تقديمها لهم.

وسبق لـ"الوطن" أن نشرت قصة أحد الشبان، يُدعى "محمود" الذي تخرج من كلية الهندسة، واستثمر طاقته في تصميم عربة لبيع القهوة، أسماها "قهوة المعز"، حيث ناشد المسئولين مساعدته في تقنين وضعه، حتى يمارس عمله تحت مظلة القانون.