آخرهم جمال مبارك والخطيب.. الفيوم مقصد المشاهير والفنانين للاستجمام

خضرة.. ماء.. صحراء.. ثلاث مكونات طبيعية منّ الله بها على محافظة الفيوم، ليس ذلك فحسب بل حباها بالطقس المشمس الدافئ في فصل الشتاء، وما زادها جمالًا وروعة تلك الحرف اليدوية التي تُزين قراها، ونظرًا لقربها من القاهرة والجيزة أصبحت مقصدًا رئيسيًا للمشاهير والفنانين والرياضيين للاستمتاع بجوها الدافئ.

وشهدت الفيوم خلال الآونة الأخيرة، زيارات متعددة من قبل عدة شخصيات مشهورة سياسيًا وفنيًا آخرهم جمال مبارك وأسرته، كما شهدت تصوير لقطات أحد الأفلام.

وتعد أبرز زيارة للفيوم والتي أثارت جدلًا واسعًا بين مؤيدي حكم والده ومعارضيه، هي زيارة جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وأسرته قرية تونس بمحافظة الفيوم، حيث أقاموا في أحد أغلى الفنادق بقرية تونس، كما زاروا مركز الفيوم للفنون الخاص بالفنان محمد عبلة، ثم قاموا بركوب الخيل في أحد اسطبلات القرية.

ومنذ يومين زار الفنان سيد رجب، قرية تونس الواقعة على ضفاف بحيرة قارون، وتنزه في مركز الفيوم للفنون والذي يضم متحف الكاريكاتير وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وأبدى إعجابًا شديدًا بما يحويه المتحف من صور كاريكاتيرية نادرة.

وفي مطلع الأسبوع الماضي، زارت الإعلامية منى الشاذلي، محافظة الفيوم، حيث مكثت في فندق لازيب إن وتنزهت بقرية تونس، ثم امتدت نزهتها إلى خارج القرية حيث زارت وادي الريان والبحيرة المسحورة ووادي الحيتان بصحراء الفيوم.

وفي نهاية شهر ديسمبر الماضي ومطلع شهر يناير، نشر الفنان «شيكو» صورة التقطها هو وعدد من الفنانين أبرزهم رانيا يوسف وسامي مغاوري وميرنا جميل ومحمد ثروت في منطقة وادي الريان ببحيرة قارون، وعلق عليها قائلًا «أحلى فطار في الفيوم.. اللعبة ليفل الوحش».

كما زار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قرية تونس في الآونة الأخيرة برفقة أسرته، وأقاموا في نفس الفندق الذي نزل فيه جمال مبارك مع أسرته، وقضوا وقتهم في التنزه بالقرية بالإضافة إلى ركوب الخيل.

وفي نفس توقيت زيارة «الخطيب» للفيوم، كانت تقوم الإعلامية أسماء رؤوف بعمل بعض التقارير المصورة حول قرية تونس بالفيوم، بالإضافة إلى قرية النزلة المتخصصة في صناعة الفخار، ومعبد قصر قارون الذي يشهد ظاهرة فريدة من نوعها كل عام، حيث تتعامد الشمس على قدس الأقداس بالمعبد لتُعلن بدء الانقلاب الشتوي، كما زارت شلالات وادي الريان، والبحيرة المسحورة، ووادي الحيتان.

جدير بالذكر أنّه خلال جولة «رؤوف» للفيوم، التقت برئيس النادي الأهلي صدفةً في الفندق، وحرصت على التقاط صورة تذكارية معه، داعية الجميع أن يزور محافظة الفيوم «عاصمة مصر الصغرى» ويستمتع بجمالها.