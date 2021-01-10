استشاري تغذية: المشروبات الخالية من السكر بها سم قاتل

حذّرت الدكتورة فرح حسين استشاري التغذية العلاجية، من المشروبات والمنتجات الخالية من السكر مثل المشروبات الغازية «الدايت»، إذ بدأ تصنيعها على أساس أنّها بديل صحي للمشروبات الغازية العادية لتكون أقل ضررًا لمرضى السكري ومن يريدون خسارة وزنهم، لكن مع الوقت جرى اكتشاف العكس، وأنّها تسبب نسبة أعلى بإصابة بأمراض المزمنة ويزيد معدلات الإصابة بمرض السكري.

المشروب الغازي عبارة عن عشرات المواد المصنعة

وأضافت حسين، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي حسام الدين حسين والإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنّ المشروب الغازي عبارة عن عشرات المواد المصنعة مثل مكسبات الطعم والرائحة ومواد حافظة وإنزيمات هاضمة مثل حمض الببسين وثاني أكسيد الكربون وفسفور، إضافة إلى الاسبرتام مثل السكر الصناعي.

تشكل خطرا كبيرا على الجهاز العصبي

وتابعت أنّ درجة سمية الأسبرتام عالية، رغم أنّها مستخدمة بنسبة قليلة في المشروبات الغازية، لكن مع الاستخدام المتكرر لمدد زمنية طويلة تكون ذات خطورة كبيرة جدا على الجسم، إذ أثبتت الأبحاث أنّها ذات علاقة بالإصابة بالأورام، إضافة إلى أنّها تشكل خطرا كبيرا على الجهاز العصبي.

وأشارت، إلى أنّ «هناك أكثر من نوع للسكر، مثل البني وهو يحتوي على نفس السعرات الحرارية التي يحتوي عليها السكر الأبيض، وعموما فالسكر بأنواعه مضر جدا، حتى سكر الدايت وسكر الفاكهة، وبالتالي يجب الحد من استخدامه خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم من أجل وقاية الجسم، ويمكن الحفاظ على تناول الفواكه لكن ليس بكميات كبيرة، وهناك فواكه مثل التفاح والبطيخ والفراولة والكنتالوب والبرتقال والكيوي وهي مفيدة لمن يريدون خسارة وزنهم».