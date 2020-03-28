استشاري تغذية علاجية: لازم نحافظ على كبار السن.. ووجبة الكشري متكاملة

قالت الدكتوره ريهام صفوت استشاري التغذية العلاجية، إنه يجب إبعاد الاحتكاك المباشر بكبار السن وذوي الأمراض المزمنة، منعا لنقل فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لديهم: "لازم نحافظ على صحتهم، هم الأكثر عرضه للمرض".

وأضافت "صفوت" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي حسام حداد، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "لا تفرق بين الأغنياء والفقراء، الكل على قدم المساواه في الإصابة بالفيروس، ولذا يجب الاهتمام بغسيل الأيدي بشكل دائم ومستمر منعا للإصابة به"، موضحه أن الغذاء المتوازن والمناعة المكتسبة أساسها التغذية الصحيحة والجيدة، مشيرةإلى أنه "يجب الاعتماد في الأكل على الخضراوات والفاكهة والحبوب والبقوليات والبروتينات والألبان والدهون النافعة".

وأكدت أنه وبالنسبة للأطفال يجب إبعادهم عن المأكولات الجاهزة من خارج المنزل، لما تحتويه من مواد حافظة وسكريات زائدة ومكسبات طعم ورائحة، حتى لا تضعف جهازهم المناعي، مشيره إلى أن البروتين النباتي يجب الاهتمام بمكملاتة حتى يستفاد منه جسم الإنسان: "البروتين النباتي مش عنده كل الأحماض الأساسية، وعلشان كده بنحاول نضمه مع وجبات تانية، ووجبة الكشري وجبة متكاملة".