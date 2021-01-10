ضبط تاجري مخدرات بسوهاج بتهمة غسل 10 ملايين جنيه

تمكّن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال اثنين من العناصر الإجرامية، مقيمان بمحافظة سوهاج لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وتروّيجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.

وبينت التحريات، أنَّ المتهمين يغسلان أموالهما عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهما بشراء العقارات والأراضى الفضاء بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ10 ملايين جنيه.