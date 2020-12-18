الأموال العامة تضبط 3 قضايا نصب واختلاس واتجار بالعملة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق البنوك المُعتمدة بالمُخالفة للقانون؛ فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين «صاحب شركة استيراد وشحن- عامل بالشركة»، بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى البلاد، وذلك بما يُعرف بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون، وأنهما يتخذان مقر الشركة مكانا لمزاولة نشاطهما المؤثم ويحتفظون بداخل الشركة بالمبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية «عملات محلية – أجنبية» وهاتف محمول خاص بأحدهما يحوي العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المُؤثم.

بمواجهتهما أقرا بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما المؤثم.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من «أحد المواطنين - مقيم بمحافظة الغربية» بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم قدرته على تعيين نجله بإحدى الجهات الحكومية زاعما علاقاته بمسؤولي تلك الجهة «خلافا للحقيقة».

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام عاطل «له معلومات جنائية» - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين مدعيا علاقاته ببعض المسؤولين بالجهات الحكومية وقدرته على إلحاقهم وتعيينهم بوظائف بتلك الجهات «خلافا للحقيقة»، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي تحت ذلك الزعم، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام بعض العاملين بإحدى الشركات العاملة في مجال التجارة الالكترونية بعمليات اختلاس واستيلاء على العديد من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الموجودة بمخزن الشركة.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها 3 موظفين بالشركة، حيث كون المذكورين تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في الاستيلاء على أموال الشركة محل عملهم من خلال استغلال طبيعة عملهم كموظفين بالمخزن الخاص بالشركة وقيامهم بفتح حسابات على موقع الشركة الإلكتروني بأسمائهم وطلبهم شراء بعض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية منخفضة الثمن وعند قيامهم بشحن تلك البضائع يقومون بتفريغها ووضع أجهزة إلكترونية أخرى بدلاً منها غالية الثمن واستلام تلك البضائع عقب ذلك والاستيلاء عليها وبيعها واقتسام حصيلة ذلك فيما بينهم، وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية جسيمة.

عقب تقنيين الإجراءات أمكن ضبط أحدهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الوقائع المشار إليها بالاشتراك مع شريكيه وبإرشاده تم ضبط 2 جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"- 3 كاميرات تصوير- 2 جهاز ألعاب بلاي ستيشن جميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جاري تكثيف الجهود لضبط المتهمَين الهاربَين.