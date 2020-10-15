"الأموال العامة" تضبط قضايا نصب وتزوير وتهريب جمركي بـ4 ملايين جنيه

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط أشكال الخروج عن القانون.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 5 قضايا (تهريب جمركي – تحويلات مرورية غير مشروعة - نصب سفريات) مُتهم فيها 6 أشخاص، وضبط فيها مستندياً (3.5 مليون جنيه – 50 ألف دولار بما يوزاي 783.500 جنيه).

وأكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (حاصل على بكالوريوس - مقيم بمركز شرطة تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية – له معلومات جنائية)، بممارسة نشاطاً احتيالياً في النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، مستغلاً طبيعة عمله كمدير مسئول بإحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج - كائن مقرها بدائرة مركز السنبلاوين بالدقهلية – تم إلغاء نشاطها بتاريخ 13 ديسمبر 2018، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهداف مقر الشركة المشار إليه، وأمكّن ضبط المتهم المذكور وعثر على (3 بطاقات تعارف منسوبة للشركة مرفق بها السيرة الذاتية "صورة الرقم القومي – صورة المؤهل الدراسي" – تقريران "نصف سنوي" عن نشاط الشركة - 6 سجلات قيد طلبات واردة للشركة من أصحاب الأعمال بالخارج - دفتر مدون به بيانات عملاء الشركة وتعاملاتهم)، وكذا ضبط (جهاز كمبيوتر) وبفحصه فنياً تبين أنَّه محمل بالعديد من إقرارات استلام عمل، وبرنامج حجز تذاكر طيران، وتفويض على تأشيرة خالية البيانات بإسم أحد الأشخاص بالخارج، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وأكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم)، بممارسة نشاط الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الـمـذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطـــه عابدين، وبحوزته مبالغ مالية قدرها (3985 جنيه سوداني - 3000 ليرة لبناني - 500 ريال يمني - 130 ريميمبى صيني - 116 ريال قطري - 2000 جنيه)، وكذا ضبط هاتف محمول تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المُؤثم في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وبمواجهته أقر بالواقعة على النحو المشار إليه.

كما أكّدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقناة وسيناء قيام (فتاتين، مقيمتان بمحافظة الإسماعيلية) بإدارة كيان تعليمي وهمي "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، واتخاذه وكرا لممارسة نشاطهما الإجرامى فى الإحتيال على طلبة الثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية والمتوسطة راغبي الحصول على شهادات جامعية عليا وإيهامهم أن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية في مجالات مختلفة تمكّنهم من الإلتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بمرتبات مجزية بالداخل والخارج، وقامتا بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكنتا من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم شهادات دراسية وعلمية منسوبة للجامعات المصرية والأجنبية وتحصلتا منهم على مبالغ مالية نظير ذلك تراوحت ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه للشهادة الواحدة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم إستهداف مقر الأكاديمية المشار إليه حيث أمكن ضبط المتهمتان وعثر على (كمية من الكارنيهات والشهادات "مزورة، معدة للتزوير" والاستمارات وشهادات التقدير المنسوب صدورها للأكاديمية المشار إليها- دفاتر إيصال أمانة ومجموعة من إيصالات إيداع بأسماء مختلفة تُفيد إيداع مبالغ مالية بحساب الأكاديمية- كمية من الأوراق البيضاء المستخدمة فى طباعة الشهادات - كمية من المطبوعات الدعائية الخاصة بنشاط الأكاديمية - كمية من الميداليات تحمل شعار الأكاديمية – 3 أجهزة كمبيوتر ماركة تبين أنهم محملين بالعديد من المطبوعات والمواد العلمية الخاصة بنشاط الأكاديمية).

بمواجهة المتهمتين أقرتا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه وأن المضبوطات خاصة بنشاط الأكاديمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.