تأجيل محاكمة حبيبة في قتل «طالب الرحاب» لجلسة 13 يناير المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة المتهمة حبيبة أشرف ووالدها وآخرين بتهمة الاشتراك في جريمة قتل خطيب الأولى «طالب الرحاب»، لجلسة 13 يناير المقبل.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة لكبير الأطباء الشرعييين، والشاهد التاسع، وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة ثلاثية من أساتذة النساء طب عين شمس لتوقيع الكشف الطبي على المتهمة الثانية «حبيبة» لبيان ما إذا كانت بكرا أو فض غشاء بكارتها.

وأحال النائب العام السابق، المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة اشتراك المتهمين في واقعة قتل المجني عليه بسام أسامة، يوم 19 أغسطس 2018، بمنطقة الرحاب، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأكّدت التحقيقات أنَّ المتهمين حبيبة ووالدها وسائقهما عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجني عليه بها، وأعد صندوقًا خشبيًا وحبالًا وشريطًا لاصقًا، بينما ساعدهم باقي المتهمين والاشتراك معهم في الجريمة.

التحقيقات

وخلصت التحقيقات أيضًا إلى خلاف نشب بين المتهم الأول «أشرف» والد حبيبة، والمجني عليه، بعدما اكتشف الأخير تورط الأول في تزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن، حيث عزم المتهم وباقي المشتركين معه على قتله واستأجروا إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب، واستدرجوا المجني عليه إليها عن طريق «خطيبته» حبيبة، واشتركوا جميعا في قتله وأخفوا جثته بدفنها في حفرة، أعدها المتهم الأول بالشقة ثم سرقوا ما بحوزته من متعلقات.