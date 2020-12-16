23 مشروعا في نهائي مسابقة «أم حبيبة» تنافس للفوز بمليون جنيه

تنطلق اليوم الأربعاء، فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة مؤسسة "أم حبيبة" الثالثة لرواد ورائدات أعمال أسوان، حيث تأهل 23 مشروعاً في 9 مسارات مختلفة، من إجمالي 44 مشروعاً وصلت إلى مرحلة التصفيات نصف النهائية.

وتنشر "الوطن" أسماء المشروعات الـ23 التي تتنافس في التصفيات النهائية للمسابقة، والتي تنوعت ما بين المسارات الاقتصادية المختلفة منها المشروعات في القطاعات الخدمية والصناعية والرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى عدد من المشروعات في مجال التدريب المهني والفني، والحفاظ على التراث، ومشروعات أخرى في مجال الفنون والموسيقى، والمشروعات الصديقة للبيئة، وغيرها، وتأتي كالتالي:

1- chunk

2- طلباتك

3- أرجون أسوان

4- أرجون للاستشارات الزراعية

5- zaynuba

6- خاتون سوب

7- شركه البدر

8- مكاني ستور

9- PFW

10- السلطان لتربية الأسماك

11- كرمل

12- harvester

13- الذهب الأسود

14- إبداع

15- مصر الناس

16- إنارتي

17- cool caol

18- Freer

19- المودة والرحمة لتجارة المواد الغذائية

20- 123 خدمات إسعافية وطبية

21- أستوبا لإعادة تدوير القماش

22- الربيع لصناعة السيلاج

23- foam start

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين والفائزات من المشاركين فى المسابقة بجوائز مالية بإجمالى مليون جنيه، وذلك في إطار برنامج تنمية مهارات شباب أسوان، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مؤسسة "الأغاخان"، والحكومة الكندية.

ويشارك في الحفل ممثلو الأجهزة التنفيذية والوزارات المختلفة في محافظة أسوان، وممثلو قطاع الأعمال والمستثمرون ورجال البنوك وشركات القطاع الخاص، وذلك مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويشارك في اللجنة التحكيمية للتصفيات النهائية للمسابقة نخبة من الخبراء في مجال ريادة الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما يشارك في الجلسة الافتتاحية عدد من المتحدثين الخبراء في مجال ريادة الأعمال.

وتقدم المسابقة جوائز مالية بإجمالي مليون جنيه لأفضل خطط عمل مشاركة في المسابقة، حيث تتراوح قيمة الجوائز ما بين 10 إلى 100 ألف جنيه للمشروع الواحد، بالإضافة إلى برنامج متكامل للدعم الفني من خلال حاضنة الأعمال، التابعة لمؤسسة "أم حبيبة"، حيث تقدم لرواد ورائدات أعمال أسوان خدمات التواصل مع مصادر التمويل، وفتح فرص تسويقية، وتقديم الاستشارات المالية والقانونية لأصحاب المشروعات، فضلاً عن المتابعة لكل مراحل تنفيذ المشروع.