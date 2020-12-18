تعرف على الفائزين بمسابقة «أم حبيبة» بأسوان.. جوائز بقيمة مليون جنيه

اختتمت فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة مؤسسة «أم حبيبة» الثالثة لرواد ورائدات أعمال أسوان، حيث تأهل 23 مشروعاً في 9 مسارات مختلفة، من إجمالي 44 مشروعاً وصلت إلى مرحلة التصفيات نصف النهائية، وذلك في حضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وشمس علي بهي، مدير عام المؤسسة بأسوان، ولجنة المحكمين.

وتنشر «الوطن» أسماء المشاريع الفائزة بمبلغ المليون جنيه قيمة الجوائز وهي كالتالي:

Zaynoba فازت بـ 40 ألف جنيه.

الربيع لصناعة السيلاج 40 ألف جنيه.

خاتون سوب 40 ألف جنيه.

Chunck فازت بـ 50 ألف جنيه.

مكاني ستور 50 ألف جنيه.

كرمل 50 ألف جنيه.

انارتي 55ألف جنيه.

استوبا 70 ألف جنيه.

ارجون أسوان 70 ألف جنيه.

Freer 75 ألف جنيه.

أونست 80 ألف جنيه.

طلباتك 100 ألف جنيه.

الذهب الأسمر 100 ألف جنيه.

123 للخدمات الطبية 100 ألف جنيه.

هارفستر 100 ألف جنيه.

وذلك بإجمالي مبلغ يصل لمليون وعشرين ألف جنيه، بالإضافة لجوائز تدريبية مقدمة من أكاديمية البحث العلمي لـ 8 مشاريع.

وخلال الحفل الختامي أعلنت إيمان عمران ممثل عن السفارة الكندية الداعم لبرنامج «تنمية مهارات شباب أسوان»، ومدير برنامج دعم الشركات الناشئة، عبر برنامج زووم، تقديم جائزة المليون جنيه وعن مد برنامج ريادة الأعمال في أسوان إلى عام 2022.

وكان في كلمته أكد اللواء أشرف عطية على أن المحافظة أطلقت مبادرة بعنوان «شباب أسوان يبتكر»، والتي تقدم لها 530 شابا وفتاة بمشروعات مختلفة، وتم اختيار أفضل 100 مشروع منهم، كما تم تخصيص مجموعة من الدورات التدريبية لتوعية أصحاب هذه المشروعات ليكونوا رواد أعمال جادين، ونحن حريصون على نجاح هذه المبادرة والتي يأتي تنفيذها طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لهم بشكل مناسب بأفكار ورؤى جديدة خارج الصندوق بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، مقدماً شكره لمسئولي مؤسسة أم حبيبة العريقة التابعة لشبكة أغاخان للتنمية لحرصهم علي تنظيم هذه المسابقة الجادة للعام الثالث علي التوالي للعمل على تنمية مهارات الشباب والفتيات من أبناء أسوان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية للعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطن الأسواني.

وأشار أشرف عطية إلى أن هذه النماذج الناجحة من مديري المشروعات ورواد الأعمال في مختلف المجالات يمثلون الفكر المتفتح والناضج والقادر علي الابتكار وصنع المعجزات من خلال مشروعاته المتنوعة والمتجددة، ولهذا فإن المحافظة على استعداد لتقديم أوجه الدعم والمساندة لهذه الجهود المثمرة من خلال اتخاذ ريادة الأعمال كمسار وظيفي يعمل على خلق المزيد من فرص العمل، ويساهم في توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، مطالباً مسئولي مؤسسة أم حبيبة لمضاعفة حجم الاستثمارات المجتمعية التي تضخها داخل المحافظة لتحقيق التنمية المنشودة في العديد من القطاعات الخدمية لاستكمال جهودها بما يصب في صالح المواطن البسيط.

من جانبها قدمت شمس علي بهي، شكرها لمحافظ أسوان، لحرصه على المشاركة في فعاليات مرحلة التصفيات النهائية للمسابقة والتي تنافس فيها 160 مشروعا للمرحلة السنية من 21 إلى 35 سنة، وتم إجراء التصفيات بينهم ليصلوا إلى 23 مشروعا في 9 قطاعات متنوعة، حيث تم اختيار الأفضل منهم لمنحهم الجائزة المخصصة من المؤسسة بمبلغ مليون جنيه، لافتة بأنه تم منح الفائزين مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه، وفقاً لتقييم لجنة المحكمين، بجانب برنامج متكامل للدعم الفني من خلال حاضنة الأعمال التابعة للمؤسسة.

وتابعت كما أنه يتم ربط المشاريع من خلال خدمات التشبيك مع الأسواق وتقديم الاستشارات المالية والقانونية لأصحاب المشروعات لمتابعة كل مراحل تنفيذها وتحقيق المردود الإيجابي منها.

كما شهد محافظ أسوان أيضاً توقيع عقد الشراكة بين أصحاب مشروعين لرائدات الأعمال الهادف لتحقيق التكامل فيما بينهم والوصول لمزيد من النجاحات في ريادة الأعمال.