أول 10 أيام في 2021.. 90 مليون إصابة ووفيات قياسية وبؤر جديدة لكورونا

سجلت إصابات فيروس كورونا المستجد ارتفاعات غير مسبوق مع بدايات العام الجديد، وتجاوز إجمالي إصابات «كوفيد -19» على مستوى العالم حاجز الـ 90 مليون إصابة، في أول 10 أيام من 2021، لتسجل السلطات الصحية خلال تلك الفترة ما يزيد عن 6 ملايين إصابة جديدة، وجاء ذلك مع ظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس، وفقا لإحصاءات موقع «وورلد ميتر».

كما سجل العالم أعلى معدل إصابات يومية تم تسجيله على الإطلاق بواقع 883 ألف حالة جديدة في يوم 7 يناير، وخلال تلك الفترة سجلت مجموعة كبيرة من دول العالم أعلى إصابات منذ ظهور الفيروس على أرضها، حيث سجلت الولايات المتحدة الأمريكية في، 8 يناير، ما يزيد عن 308 ألف إصابة جديدة، وهو رقم غير مسبوق، وفي اليوم نفسه سجلت بريطانيا 68 ألف إصابة، بالإضافة إلى ألمانيا التي سجلت سجلت أكثر من 25 ألف إصابة جديدة، ليكون الأعلى في البلاد.

ولم تقتصر الأرقام القياسية على حالات الإصابة الجديدة، حيث شهد معدل الوفيات بـ «كوفيد -19» ارتفاعا كبير، وقارب إجمالي الوفيات تسجيل مليوني حالة، وسجل العالم أعلى وفيات يومية في 8 يناير، بواقع 15 ألف وفاة، كما سجلت الولايات المتحدة أعلى معدل وفياب بـ 4 آلاف وفاة في 7 يناير.

وشهد العام الجديد ظهور بؤرة جديدة لفيروس كورونا في الصين، أدى إلى رفع الإصابات المحلية للمرة الأولى منذ يوليو الماضي، وسجلت اليوم أعلى إصابات بواقع 69 حالة جديدة، ومع ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا ارتفعت الإصابات فيها بصورة غير مسبوقة، وأصبحت ضمن قائمة أعلى الدول تسجيلا للإصابات اليومية، وسجلت أعلى إصابة لها في 8 يناير، بما يقرب من 22 ألف إصابة.

وأدى انتشار السلالة الجديدة من الفيروس إلى ارتفاع الإصابات في العالم، مما دفع الدول إلى فرض إغلاق رغم بدء حملات التلقيح ضد «كوفيد - 19»، وفي العام الجديد دخلت أكثر من دولة في إغلاق جديد أو فرضت إجراءات صارمة جديدة تناسب تفشي الفيروس على أرضها، في 5 يناير قررت السلطات الصحية في المملكة المتحدة فرض إغلاق عام ثالث في جميع أنحاء البلاد، بينما مددت ألمانيا قيودها التي كان من المقرر أن تنتهي في 10 يناير إلى 31 يناير، وشملت القائمة مجموعة كبيرة من الدول منها فرنسا أستراليا، السويد، قبرص، إسرائيل، واليابان.

بينما قامت الصين بعزل بؤرة الإصابات الجديدة في مقاطعة خبي، حيث عزلت مدينة شيجياتشوانج بالكامل، ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها، فضلا عن تعليق حركة القطارات، ووقف خدمات المواصلات العامة، ومنع المواطنين من المنازل، بالإضافة إلى إجراء فحوصات لجميع السكان البالغ عددهم 11 ملايين نسمة.

وفرضت كندا للمرة الأولى في تاريخها حظر تجول منذ تفشي الإنفلونزا الإسبانية القرن الماضي، ويبدأ الحظر في مدينة كييبك من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، لمدة 4 أسابيع حتى 8 فبراير المقبل.

وأعلنت اليابان، اليوم، رصد سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا، وهي مختلفة عن السلالات التي تم تسجيلها في بريطانيا أو جنوب أفريقيا، لدى 4 مسافرين قادمين من البرازيل، وفقا لما أعلنه رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية، تاكاجي واكيتا.