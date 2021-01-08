إجمالي إصابات كورونا في بريطانيا تقترب من 3 ملايين إصابة

منذ ظهوره في مدينة «ووهان» وسط الصين، في أواخر عام 2019، تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على مستوى العالم، ليصل إجمالي إصابات الفيروس حول العالم 88.645.803 ، فيما بلغت حصيلة وفياته 1.909.526.

ووفقا لموقع «ورلد ميتر»، بلغ إجمالي حالات التعافي من الفيروس حول العالم، وارتفاع إجمالي الشفاء من الفيروس حول العالم 63.735.213.

ومنذ ظهور كورونا لم تسلم الدول حول العالم من الفيروس، ومن هذه الدول بريطانيا، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 2.889.419، فيما وصل إجمالي الوفيات جراء الإصابات بكورونا إلى 78.508، بينما وصل إجمالي حالات الشفاء من «كوفيد 19»، 1.364.821.

وذكر إحصاء رسمي، في وقت سابق، اليوم، إن 1.1 مليون شخص أصيبوا بالفيروس في إنجلترا، الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت وزارة الصحة البريطانية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، إن الهيئة التنظيمية الطبية البريطانية وافقت، على إستخدام لقاح شركة «موديرنا» ضد الفيروس.

ولقاح «موديرنا» هو اللقاح الثالث الذي حصل على موافقة بريطانية، بعد لقاح «فايزر» الذي طورته شركة «فايزر» الأمريكية بالاشتراك مع شركة «بايونتيك» الالمانية و«أسترازينيكا» البريطانية.

ولقح «موديرنا» يمكن تخزينه في ثلاجات عادية ولا يتطلب شبكة نقل فائقة البرودة، كما يحتاج تخزين اللقاح إلى حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية، لمدة 30 يومًا.

وأشارت شبكة «سكاي نيوز» في وقت سابق، إلى أن فعالية لقاح «موديرنا» تجاوزت 94%.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، قال أمس الخميس، إن حكومة بلاده لا تسعى إلى أن تصبح خالية تماما من كورونا، واوضح الوزير البريطاني، أن القضاء على الفيروس المستجد يعد مستحيلا.

وكانت الوزارة البريطانية، أوضحت في وقت سابق، أنها وافقت على شراء 10 ملايين جرعة إضافية من لقاح «موديرنا».