منظمة الصحة العالمية تدعو إلى عدم تسييس لقاح فيروس كورونا

دعت منظمة «الصحة العالمية» إلى عدم تسييس لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم.

وكانت «الصحة العالمية»، أعلنت أمس الخميس أن الدول الأكثر فقرًا ستبدأ تلقي أول لقاحات كورونا بين نهاية يناير الجاري ومنتصف فبراير المقبل، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت مسؤولة اللقاحات في منظمة الصحة، كيت أوبراين، أن برنامج «كوفاكس» أبرم اتفاقات لشراء ملياري لقاح، على أن تبدأ أولى الجرعات في الوصول خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، إن 63 لقاحاً مرشّحاً قد اختُبرت على البشر، وصل 21 منها إلى المرحلة النهائية من التجارب الشاملة، فيما يتم تطوير 172 لقاحاً آخر في المختبرات، موضحة أن هناك بالفعل مخزوناً كبيراً من اللقاحات المحتملة التي تدرسها المنظمة بهدف الحصول على موافقة محتملة في الأشهر المقبلة.

وأضافت مسؤولة الصحة العالمية أنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن اللقاحات لن تكون فعالة في مواجهة السلالتين الجديدتين في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، وفقًا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

ومنحت «الصحة العالمية» في 31 ديسمبر الماضي، أول موافقة طارئة منذ بداية فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» على لقاح «فايزر» الذي طورته شركة «فايزر» الأمريكية بالاشتراك مع شركة «بايونتيك» الألمانية، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

لندن تعلن حالة الطوارئ في المستشفيات..وخان: تجاوز عدد حالات الإصابة في العاصمة 1000 حالة لكل 100 ألف

ويعني إدراج منظمة «الصحة العالمية»، للقاح في الاستخدام بحالات الطوارئ أن شركة «فايزر» الأمريكية ستستمر في إنشاء بيانات عن لقاح كورونا ومشاركتها مع المنظمة.

وفي سياق متصل، أعلن عمدة العاصمة البريطانية «لندن» صادق خان، اليوم، حالة طوارئ في مستشفيات العاصمة، وذلك على خلفية ارتفاع حالات الإصابات بالفيروس وقرب وصول المستشفيات لسعتها الاستيعابية القصوى.

وقال موقع مكتب عمدة العاصمة، في بيان، إن القرار جاء حيث تجاوز عدد حالات الفيروس في لندن، 1000 حالة لكل 100 ألف، مما يشكل ضغطًا هائلًا على هيئة الخدمات الصحية.

وأوضح خان أن الوضع في لندن الآن حرج مع انتشار الفيروس خارج نطاق السيطرة.

من جانبها، اشترطت بريطانيا خضوع جميع المسافرين القادمين إلى أراضيها لفحص كورونا قبل 72 ساعة من مغادرتهم، تكون نتيجته سلبية، وفقًا لما ذكرته وكالة الانباء الأردنية الرسمية «بترا».