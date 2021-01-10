«جمعة» و«منصف» يستخرجان كارنيهات عضوية مجلس نواب 2021

استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب، 5 من قائمة النواب المعينين بالمجلس بموجب القرار الجمهوري، لاستخراج كارنيهات العضوية بالمجلس الجديد 2021.

وتسلم النواب الدكتور علي جمعة ومنصف نجيب سليمان وداليا السعدني ونيفين بدوي وسحر عبدالمنعم محمد وهدى عمار، وعادل عبدالفضيل، وأحمد سعد، وندى ألفي ثابت بسالي، ومنال هلال أيوب جرجس، ودرية شرف الدين، وكريم بدر حلمي، وهدى عبدالستار كمال الدين، وآية محمود عبدالله، وعماد خليل كامل، وسالم سليمان سالم، ومحمد زكي الوحشة ومحمد سعد عوض، وعبلة أحمد الألفي، ومحمد عمر الزير، كارنيهات العضوية والحقيبة البرلمانية التي تضم الأدوات التي يحتاجها النائب لتأدية مهامه، وبينها التابلت الإلكتروني وقانون اللائحة الداخلية ونسخة من الدستور.

وحرص المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، على استقبال النواب المعينيين بقرار جمهوري، وتبادل النواب الجدد التهاني باختيارهم بموجب قرار رئيس الجمهورية لأداء الدور التشريعي والرقابي في الفصل التشريعي الثاني.

ويستقبل المجلس النواب المعينيين بقرار جمهوري اليوم، لاستخراج كارنيهات العضوية والحقائب البرلمانية، وتنطلق أعمال مجلس النواب بعد غد الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

ووفقا للدستور والقانونن فمجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور، ووفقا لأحكام هذه اللائحة.

وتنظم اللائحة، العمل داخل مجلس النواب، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتُبيّن حقوق وواجبات الأعضاء، والإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس وغيره من السلطات والجهات.

وتكفل أحكام هذه اللائحة حرية التعبير عن الرأى والفكر لأعضاء المجلس كافةً، أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، كما تضمن حرية المعارضة الموضوعية، والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية الأخرى.