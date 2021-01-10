علي جمعة: المصريون اخترعوا مصطلح «الدولة المدنية»

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن التشريع في مجلس النواب هو الحاكم، ولكن بشروط، ومن هذه الشروط أن التشريع له سقف وهو المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهذه فكرة مصرية جعلت الدولة لا دينية ولا علمانية، موضحا أن الدولة العلمانية البرلمان فيها بلا حدود ويفعل ما يشاء لدرجة أن بعض بلدان العالم أباحت الشذوذ، والمخدرات، وغيرها، ولا يوجد سقف في التشريع.

العودة لمبادئ الشريعة الإسلامية

وأضاف «جمعة» في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج «من مصر» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، السبت، أن الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية أنشأت نوعًا آخر من عبقرية المصريين وهي الدولة المدنية، مشددا في الوقت نفسه على أن البعض يترجم كلمة «المدنية» إلى «العلمانية» وهذا خطأ، لأن المصريين اخترعوا مصطلح «الدولة المدنية» في أواسط القرن التاسع عشر، وهي دولة يحكمها القانون، وتنفصل فيها السلطات الثلاث، ولكنها دولة مدنية لها سقف، وهو مبادئ الشريعة الإسلامية، وهذا الأمر بالطبع يحتاج إلى وجود المحكمة الدستورية التي تراقب على دستورية القوانين، وتفصل في مسألة الالتزام بالدستور.

خدمة المواطنين وتسهيل حياتهم

وتابع مفتي الجمهورية السابق، أن الملف الثاني هو خدمة المواطنين واالشعب بما يجعل الدنيا أكثر قبولا وأسهل على الناس، مشددا على أنه يقلقه كثيرا مسألة قوانين الأسرة التي تحتاج إلى إعادة النظر، لأن الجو العام أصبح فيه ظلم من قبل الرجل والمرأة، والذي يناله الظلم الأكبر هم الأطفال، ولذلك فإن النظر إلى التشريع والصياغة لقوانين الأسرة سوف يساعد كثيرا على منع الظلم الذي يعيشه الأطفال خاصة عند الانفصال، لافتا إلى أن القانون بمفرده لا يكفي، ولكن يجب التركيز أيضا على الأخلاق.