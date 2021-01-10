عماد خليل: أولوياتي في البرلمان التحول الرقمي وقانون المحليات

قال عماد خليل، عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك مجموعة من الأفكار والأجندة الخاصة بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم، واستمرار النهج والثقة التي وضعها في الشباب والعمل على تمكينهم، ودعم وتمكين المرأة من ناحية، ومن ناحية أخرى خطط التنمية المستدامة التي تسير بها الدولة ومواكبة تطورات العصر الحديث من خلال التحول الرقمي وتطبيق الحوكمة.

وأضاف عماد خليل خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن الدور الرقابي لعضو مجلس النواب ليس لتوجيه اللوم أو الانتقاد للحكومة فقط ولكن أيضا التوجيه ومساعدتها لتقديم خدمة أفضل للمواطن المصري.

وأشار إلى أنه من من ضمن أولوياته إصدار قانون الإدارة المحلية، من أجل تشكيل المجالس المحلية، والذي يتكون من أكثر من 55 ألف عضو على مستوى الجمهورية، والذي سيساعد النواب في التفرغ للدور الرقابي والتشريعي.