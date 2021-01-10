«هرتاح من حياتي».. آخر كلمات الطالب المنتحر بسبب رفض والده خطبة جارته

تخلص طالب من حياته بمنطقة الجيزة، ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت بمعرفة ضباط مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن طالب يبلغ من العمر 17 سنة، انتحر بتناول مادة سامة «لحفظ الغلال»، لرفض والده الموافقة على خطبته لفتاة يرتبط بها عاطفيا لصغر سنة،

التحريات: الطالب المنتحر تناول حبوب غلال

وشرحت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة ضباط المباحث أن الطالب المنتحر دخل إلى غرفته وتناول تلك الحبوب، وترك رسالة بجواره «أنا هرتاح من حياتي».. وبمجرد دخول والده الغرفة عليه وجد تلك الرسالة، فحمله وتوجه به إلى المستشفى وعقب وصوله تبين أنه فارق الحياة.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث أن الطالب المنتحر تخلص من حياته بعد بعد رفض الده خطبته لإحدى الفتيات من جيرانه التي يرتبط بها عاطفيا.

النيابة تقرر تشريح الجثة

وجاء في محضر الشرطة أن والد الطفل لم يتهم أحدا بالتسبب في وفاته، وتم إخطار النيابة العامة التي انتقلت إلى مسرح الجريمة، وأجرت معاينة ومناظرة للجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي، لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

شاب يلقي بنفسه في النيل بمصر القديمة

يذكر أنه قبل 72 ساعة، ألقى شابا بنفسه من فوق كوبري عباس بمنطقة مصر القديمة، وحاول الانتحار بسبب إصرار والده على ارتباطه بابنة عمه، وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، أن قوات الإنقاذ النهري تمكنت من إنقاذ الشاب قبل غرقه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، ولاتزال التحقيقات مستمرة.