غدا.. مصر تستضيف الاجتماع الرباعي لبحث القضية الفلسطينية

تستضيف مصر، غدا، الاجتماع الوزاري الرباعي حول فلسطين في إطار مجموعة ميونخ التي تضم وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي، لبحث استكمال جهود إجراء مفاوضات فاعلة جديدة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيليين تقوم على أساس حل الدولتين.

وكان وزير الخارجية سامح شكري أجرى قبل أيام اتصالات هاتفيا بنظيره الإسرائيلي في إطار التحضير للاجتماع الرباعي، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

كما أجرى وزير الخارجية اتصالا آخر مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض الملكي في إطار التحضير للاجتماع.

وزيرا خارجية ألمانيا والأردن يغادران إلى مصر

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم، مغادرة الوزير أيمن الصفدي إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الرباعي، كما أعلنت السفارة الألمانية في مصر أمس وصول وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

وذكرت السفارة الألمانية، في بيان، أنه من المتوقع أن يركز اجتماع وزراء الخارجية الأربعة على عملية السلام في الشرق الأوسط. وأشارت إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يجتمع فيها وزراء الخارجية بهذا الشكل الرباعي، حيث تناولت اجتماعاتهم السابقة مسألة خطط الضم التي تم الإعلان عنها خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية.

محادثات متوقعة بين «شكري» ونظيره الألماني

ولفت بيان السفارة الألمانية إلى أنه من المتوقع أن يجري «ماس» خلال زيارته القاهرة محادثات ثنائية مع وزير الخارجية سامح شكري.

وتهدف محادثات الوزراء الأربعة إلى التوصل لإطار وأسس تقوم عليها أي عملية مفاوضات مقبلة واستئناف عملية السلام، للتوصل إلى حل شامل ودائم وعادل للقضية الفلسطينية في إطار التحركات المصرية الأردنية في هذا الملف المهم.