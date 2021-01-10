الصحة تعلن خطوات استخراج شهادة وفاة للأطقم الطبية المتأثرة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الإدارة المركزية للجان الطبية، خطوات استخراج شهادة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا للأطقم الطبية، لافتة إلى أهمية استيفاء نموذج رقم 28 ث.ص من جهة العمل، وتقديمه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاعتمادة، مشيرة إلى وجود صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة وفاة.

وتابعت الوزارة في منشور لها، أنّ استخراج شهادة الوفاة يتطلب وجود تقرير طبي مفصل من المستشفي، وحال عدم وجوده يؤخذ بالأشعة المقطعية على الرئتين مثبتا فيها الالتهاب الرئوي، فضلا عن توافر نموذج إخطار وقوع الإصابة، ويرسل الملف بعد استقباله كاملا للجنة الطبية حسب الموقع الجغرافي لكل حالة، وبعد فحصه يرسل للإدارة المركزية للجان الطبية للعرض على اللجنة الاستشارية العليا للأمراض المهنية.

وقدّمت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة لبعض الفئات العمرية تزامنا مع ارتفاع المنحني الوبائي لفيروس كورونا المستجد وكذلك تصاعد الوفيات وفقا لإحصائيات وتقارير الوزارة الخاصة بمستجدات فيروس كورونا، إذ طالبت الأفراد البالغين من العمر 60 عاما فأكثر، وأي شخص يعاني من أمراض مزمنة كمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وأمراض الرئة المزمنة، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية وأمراض الكلى المزمنة والسيدات الحوامل، بتجنب التجمعات العائلية أو التواجد في أماكن مزدحمة، إذ إنّهم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، والتوجه إلى أقرب مستشفى حال الشعور بأي أعراض مرضية.

ونصحت الوزارة المواطنين بضرورة عدم تناول أو الإسراف في تناول الفيتامينات دون الرجوع لطبيب المتخصص والحرص على الاهتمام بالوجبات الغذائية التي تحتوي على مواد تقوي مناعة الجسم ضد الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 118294 حالة حتى اليوم.

وتستمر وزارة الصحة برفع أقصى درجات الاستعداد ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا بمستشفيات الوزارة على مستوى الجمهورية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.