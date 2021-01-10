الصحة توجه رسالة عاجلة لـ3 فئات عمرية وتحذر من الفيتامينات

قدّمت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة لبعض الفئات العمرية تزامنا مع ارتفاع المنحني الوبائي لفيروس كورونا المستجد، وتصاعد الوفيات وفقا لإحصائيات وتقارير الوزارة الخاصة بمستجدات فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة، أنّه ينبغي على الأفراد البالغين من العمر 60 عاما أو اكثر، وأي شخص يعاني من أمراض مزمنة كمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وأمراض الرئة المزمنة، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية وأمراض الكلى المزمنة، وكذلك السيدات الحوامل، تجنب التجمعات العائلية أو التواجد في أماكن مزدحمة، فهم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، والتوجه إلى أقرب مستشفى حال الشعور بأي أعراض مرضية.

ونصحت الوزارة، المواطنين، بعدم تناول أو الإسراف في تناول الفيتامينات دون الرجوع لطبيب المتخصص، والاهتمام بالوجبات الغذائية التي تحتوي علي مواد تقوي مناعة الجسم ضد الفيروسات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم بحسب الإرشادات التي وجهتها منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 118294 حالة حتى اليوم

كما أعلنت هيئة الدواء تدشين الخط الساخن الخاص بهيئة الدواء 15301، وسيتم من خلاله بدءًا من اليوم، تقديم خدمة تلقي شكاوى واستفسارات المواطنين الخاصة بوجود نواقص الأدوية واماكن توافرها - كمرحلة أولي.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أقصى درجات الاستعداد ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في مستشفيات الوزارة على مستوى الجمهورية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم واتس آب 01553105105، إضافة إلى تطبيق صحة مصر المتاح على الهواتف.