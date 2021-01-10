محطة مياه روض الفرج تجتاز اختبارات تجديد شهادة التنمية الفنية

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحى على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، وهي إحدى الشهادات الدولية التي تعد مؤشرا لكفاءة المحطة وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

إجراءات مراجعة المحطة للحصول على التجديد

وشهد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، ونائبه الدكتور أحمد معوض، عبر الفيديو كونفراس إجراءات مراجعة محطة مياه روض الفرج للحصول على تجديد شهادة TSM.

محطة روض الفرج اجتازت الاختبارات

من جانبه قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنه شهد عبر الفيديو كونفرنس تجديد منح محطة مياه الشرب بروض الفرج شهادة TSM للجودة بعد أن اجتازات المحطة بنجاح كافة اختبارات معايير الجودة لتشغيل محطات إنتاج المياه، وحصلت على تجديد لشهادة الجودة والاعتماد TSM، مؤكدا أن شركة مياه الشرب بالقاهرة لا تدخر جهدا في تأهيل محطات إنتاج مياه الشرب التابعة لها.

تاهيل جميع المواقع الفنية

وأضاف أن الشركة تضع مخططاً استراتيجيا لتأهيل جميع المواقع الفنية التابعة لها من محطات إنتاج مياه وروافع وشبكات مياه للحصول على شهادة TSM الدولية، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن خطة الشركة الطموحة واتجاهها نحو تحقيق الإدارة الشاملة للجودة بجميع القطاعات التابعة لها لتقديم أفضل خدمة تحوز على رضاء عملائها وتحقق لهم أعلى معايير الأمن والجودة في المياه التي تنتجها وكافة الخدمات التي تقدمها.

جدير بالذكر أن محطة مياه روض الفرج تقع على مساحة 22 فدان، وتقدر الطاقة التصميمية للمحطة 850 ألف م3/يوم، وتخدم: منطقة شبرا – روض الفرج – الساحل – المظلات – الزاوية – السيدة زينب – السيدة عائشة – تلال زينهم – الزمالك – وسط البلد – العباسية – الشرابية – ميدان الجيش.

وتقدم المحطة خدمتها لنحو 5 ملايين نسمة، وهي من أكبر محطات مياه الشرب بالقاهرة وتم إنشاؤها منذ أكثر من 100 عام.