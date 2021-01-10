القبض على أحد عناصر «أطفال داعش» في كركوك.. وعودة احتجاجات الناصرية

أعلن العراق في عام 2017، انتصاره على تنظيم «داعش» الإرهابي باستعادة كامل أراضيه من التنظيم المتطرف، والتي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة العراق اجتاحها التنظيم في صيف 2014. ومنذ 2017، تشن القوات الأمنية العرقية حملات لملاحقة فلول التنظيم الإرهابي في مناطق متفرقة من البلاد.

واليوم، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم، القبض على أحد أطفال تنظيم داعش الإرهابي، خلال عملية أمنية بمحافظة كركوك في شمالي البلاد. و«أطفال داعش» هم الفتيان الذين كان ينظر إليهم أعضاء التنظيم الإرهابي على أنهم مستقبل «داعش».

وقالت «الاستخبارات العراقية»، في بيان، إنها تمكنت من القبض على إرهابي مطلوب وفق «المادة 4 إرهاب»، لانتمائه للتنظيم الإأرهابي. وأضافت «الاستخبارات العراقية»، إلى أن الإرهابي يكنى بـ«أبو أنس» واعترف بانتمائه للتنظيم منذ 2007، كما اعترف بالاشترك بهجوم على القوات الأمنية العراقية في محافظة «صلاح الدين» وسط العراق، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق آخر، قال مصدر أمني عراقي، اليوم، إن عشرات المحتجين عادوا إلى ساحة الحبوبي وسط مدينة «الناصرية» جنوب شرقي العراق، وقام المحتجون بقطع الطرق المؤدية اليها بالاطارات المحترقة، وفقا لما ذكرته قناة«السومرية» الإخبارية العراقية.

وكانت دائرة صحة محافظة «ذي قار»، جنوب شرقي البلاد، أعلنت امس السبت، إصابة 5 من عناصر القوات الامنية في احتجاجات اندلعت في «الناصرية»، فيما أشار مصدر أمني عراقي، إلى وقوع اشتباكات بين القوات الامنية ومتظاهرين في «الناصرية».

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، أنها بصدد تسلُّم الملف الأمني لـ5 محافظات كمرحلة أولى، خلال مدة شهر أو شهرين بناء على توجيهات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقال مدير دائرة التفتيش المهني في الداخلية العراقية، اللواء عامر العزاوي لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن المحافظات هي:«بابل-واسط-ديالى-الديوانية-المثنى»، مؤكداً أن العراق يمكنه القضاء على الإرهاب بنسبة 90%.