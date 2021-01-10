عاجل.. النائب العام يطعن على براءة المتهمين في قضية «سيدة الكرم»

أمر النائب العام بالطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين بهتك عرض سيدة بقرية الكرم، بمحافظة المنيا.

وأمر السيد المستشار النائب العام، اليوم الأحد، بالطعن على الحكم الصادر بتاريخ 17 ديسمبر الماضي، ببراءة ثلاثة متهمين بهتك عرض سيدة بقرية الكرم بدائرة قسم شرطة أبو قرقاص)بالقوة في غضون مايو عام 2016، في القضية رقم 23668 لسنة 2016 جنايات أبو قرقاص، وذلك بعد دراسة المكتب الفني للنائب العام أسباب الحكم وأوجه الطعن عليه.