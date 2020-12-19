قومي المرأة بالمنيا يثمن قرار النائب العام بدراسة الطعن في حكم قضية سيدة الكرم

ثمن فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، قرار النائب العام بشأن دراسة أوجه الطعن علي الحكم الصادر ببرأة المتهمين في قضية سيدة الكرم بمركز أبو قرقاص.

كما ثمن فرع المنيا، برئاسة الدكتورة منال أبو سمرة مقررة الفرع وأعضاؤه، جهود الدكتوره مايا مرسى رئيسة المجلس ودورها فى المساندة والإنصاف لأى سيدة تتعرض للإساءة أو تنتهك حقوقها.

وقد نشرت الدكتوره مايا مرسى على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى فيسبوك: «كل الشكر والتقدير للنائب العام، الذي أمر بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في واقعة سيدة الكرم، وسيقدم المجلس القومي للمرأة ومكتب الشكاوي المساندة القانونية اللازمة».

وكان النائب العام قد كلف المكتب الفني بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بواقعة سيدة الكرم، وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.

وكانت محكمة جنايات المنيا، أسدلت الخميس الماضي، الستار عن الواقعة، إذ أصدرت حكما ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية سعاد ثابت، 70 سنة، والمعروفة إعلاميا بـ "سيدة الكرم".

شمل الحكم برأة كل من: نظير إسحاق وشقيقه عبدالمنعم، ووالدهما إسحاق، وذلك بعد 12 شهرا من صدور حكم غيابي بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات .

وكانت قرية الكرم، قد شهدت مشاجرة في 20 مايو 2016، على خلفية تردد شائعة عن علاقة بين ربة منزل متزوجة، وشاب قبطي متزوج، وقد تمت إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة، حيث صدر حكم غيابي عليهم في 11 يناير 2020 بالسجن 10 سنوات، وقاموا بإعادة إجراءات المحاكمة حيث صدر حكم أمس الخميس بالبراءة.

وكانت سعاد ثابت 70 عاما، توجهت، إلي قسم شرطة مركز أبو قرقاص، بجنوب المنيا، وحررت محضراً اتهمت فيه عدداً من الأشخاص بالاعتداء عليها بالضرب وتجريدها من ملابساها، لكونها والدة الشاب المتهم بإقامة علاقه مع ربة منزل مسلمة، بقرية الكرم.