البابا تواضروس: لا تعقيب على أحكام القضاء في قضية «سيدة الكرم»

علق البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«سيدة الكرم»، قائلا إنه يتواصل بشكل مستمر مع نيافة الأنبا مكاريوس في المنيا.

وأشار البابا تواضروس إلى أنه استقبل السيدة ضحية الواقعة و«طيّب بخاطرها»، مؤكدا على أنه لا تعقيب على أحكام القضاء، مضيفا «حسنا فعل سيادة النائب العام بأن أحال الأمر للدراسة وننتظر النتيجة».

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة «mbc مصر»، «أتمنى عاما سعيدًا على المصريين وأن يديم الله الأفراح، فقد شهد عام 2020 الكثير من المتاعب، لكنه انتهى باكتشاف لقاحات كورونا وهو ما يمثل بادرة أمل، وبكل أمل وفرحة نستقبل العام الجديد».

وتابع، «نشكر الله، فهناك بلاد كثيرة أنهكت بسبب الفيروس، وقضاء الله كله لطف، وكل الأشياء تعمل معًا للخير للذين يحبون الله، ولو لقاح كورونا وصل مصر هاخده».

وفي وقت سابق أشاد بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بقانون بناء الكنائس، وأشار إلى أنه جرى تقنين نحو 1500 كنيسة خلال أربعة أعوام: «هذا أمر جيد للغاية، والدولة ترغب في أن تصل إلى أن بناء الجامع والكنيسة باعبتارها أمورًا طبيعية في حياة المصريين، والشيء الرائع أن في المدن الجديدة تبنى الكنائس بشكل تلقائي».