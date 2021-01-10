عاجل.. الأمن العام يكشف لغز مقتل سيدة وابنها حرقا في كفر الشيخ

كشف قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، واقعة قتل سيدة وابنتها داخل شقتهما بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وتبين من خلال التحريات أن المتهم نجل شقيق الزوج، وهشّم رأس الضحايا وأشعل في جثثهما النيران انتقاما من عمه بسبب خلافات بينهما على «إرث»، وتم التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

بداية الواقعة

ذكرت التحريات والتحقيقات أن بداية الواقعة بورد بلاغًا لمركز دسوق بأمن كفر الشيخ بنشوب حريق بشقة بإحدى القرى بدائرة المركز ملك صاحب مخبز «سن 67» وإخماده ووفاة زوجته ربة منزل «سن 50» ونجلهما طالب «سن 20» إثر إصابتهما بحالة اختناق.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن كفر الشيخ، إلى أن الحريق شب عمدياً وأن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق مالك الشقة عاطل «سن 30» مقيم بذات العنوان.

المتهم يعترف بتفاصيل الجريمة

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، بمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة، وقرر أنه نظرًا لوجود خلافات بينه وبين عمه «مالك الشقة» لرفضه إعطائه نصيبه من إرث والده، فقعد العزم على الانتقام منه وقتل أفراد أسرته، وفي سبيل تنفيذ مُخططه قام بإعداد كمية من السولار وكذا قطعة حديدية وتوجه للعقار الكائن به شقة عمه، وعقب خروج الأخير لعمله صعد إلى الشقة وتمكن من دخولها وتعدى على المجنى عليهما بالضرب باستخدام القطعة الحديدية، وقام بسكب السولار عليهما وأشعل النيران بالغرفة.

تم بإرشاده ضبط «جركن به آثار لمادة السولار - القطعة الحديدية» المستخدمان في ارتكاب الواقعة.