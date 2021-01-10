إدخال «الطباعة الديجيتال» لمركز النشر والتوزيع بجامعة بنها

أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة علي رفع كفاءة وحداتها الخدمية، مشيرا الى أنه من هذا المنطلق قامت الجامعة بتطوير مركز الطبع والنشر والتوزيع بالجامعة وتزويدها بأحدث ماكينات الطباعة «الديجتال».

وأشار السعيد إلى أنه تم استحداث قسم الطباعة الديجتال وشراء ماكينات عالية الجودة والإنتاج بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها المركز لجميع الوحدات التابعة للجامعة بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

وقال الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن مركز الطبع والنشر يقوم بتوفير احتياجات الجامعة والوحدات التابعة لها من تصميم وطباعة نماذج اختبارات التصحيح الإلكتروني وكراسات الإجابة والمجلات العلمية، بالإضافة إلى توفير جميع الخدمات الفنية والتصميم وطباعة المطبوعات المختلفة.

وأضاف سوسة، أن الجامعة بدأت في نقل المركز من موقعه إلى مجمع الخدمات بجوار ادارة الجامعة حيث تم نقل قسمى الديجتال والتصميم إلى المقر الجديد، وسوف تستكمل باقي أعمال نقل وتطوير المركز تباعا.

من جانبها، أكدت الدكتورة هايدي يوسف أبو الغيط، المشرف العام على مركز الطبع والنشر والتوزيع، أن استحداث قسم الطباعة الديجتال يهدف إلى تقديم منتج عالى الجودة بتكلفة ممتازة ووقت مناسب، ودعم مطبوعات الجامعة اقتصاديا في مواجهة الأزمات الحالية.

وأشارت أيضا إلى أن الماكينة «Ricoh pro c 5200s» تنتج 10 آلاف نسخة ألوان عالية الجودة فى اليوم، كما أن الماكينة «Ricoh pro 8300s» تنتج 50 الف نسخة أسود عالية الجودة في اليوم، وذلك لسد احتياجات الكليات العاجلة من نماذج الامتحانات والمطبوعات المختلفة يوميا.

وعن مميزات الطباعة الديجتال، أوضحت الدكتورة هايدي، أن الطباعة تكون حسب الطلب وبجودة أعلى، وكذلك عدم الحاجة إلى مساحات تخزينية وتقليل نفقات مراحل الإنتاج المختلفة، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد اللازم للإنتاج مع إمكانية إنتاج عدد عناوين أكثر حسب الطلب.