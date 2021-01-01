جامعة بنها: منصة التعليم عن بعد (LMS) جاهزة لاستقبال الطلاب

قال الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، إن أزمة كورونا، فرضت تحديات كبيرة علي الجامعة والطلاب، مشيرا إلى أن الجامعة منذ بداية الأزمة، على استعداد تام لتعميم التعليم الإليكتروني .

وأوضح رئيس الجامعة في تصريحات صحفية، اليوم، أن الجامعة توفر كافة المناهج المقرر دراستها خلال الفترة المقبلة من خلال منصة إدارة التعلم عن بعد (LMS) والتي دشنها مركز التعلم الإليكتروني بالجامعة في إطار سياسة الجامعة للتحول الرقمي بهدف رفع القدرات التكنولوجية لعمليات التعليم والتعلم.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن المنصة الإلكترونية لإدارة التعلم عن بعد تعمل بكفاءة وكانت جاهزة لمثل هذا الموقف وتوفر فرصة للتعلم لجميع طلاب الجامعة فى بيئة تعليمية مناسبة من تواصل الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس تطبيقاً لنظام "التعليم الهجين" الذي يعتمد على الدمج بين التعلم وجهاً لوجه والتعلم عن بعد

وأشار نائب رئيس جامعة بنها إلى أنه يمكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الدخول على المنصة من خلال الرابط التالى:

http://elearning.bu.edu.eg

ويمكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الحصول على الحساب الخاص بهم للدخول على المنصة من خلال التواصل مع وحدات الخدمات التكنولوجية بالكليات أو من خلال منسقي التعلم الإلكتروني بالأقسام العلمية بالكلية

ولفت نائب رئيس الجامعة إلى إطلاق بوابة لخدمات الطلاب باسم "بوابة الطالب" من خلال فريق دعم من إدارة الجامعة وظيفته الأساسية مد اليد للإجابة على الاستفسارات "أونلاين" في ظل الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا والمساعدة علي حصول الطالب علي الإيميل الجامعي من خلال الدخول على لينك بوابة الطالب

http://mis.bu.edu.eg/benha_new/Registration/ED/help2.aspx

حيث يتم اختيار الكلية وإدخال الرقم القومي للحصول على بيانات الطالب وبها الإيميل الجامعي.

وحال عدم العثور على الإيميل يتم الضغط على استفسار واختيار نوع الاستفسار وكتابته في المربع الخالي وإرسال الاسم والكلية والرقم القومي والفرقة وبريد إلكتروني للرد على استفسارك أو شكوتك خلال 12 ساعة على الأكثر.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1473115616183778&id=231818570313495

يمكن فتح الإيميل من الموبيل بطريقتين

الأولى: عبر متصفح جوجل كروم والدخول على اللينك التالي:

https://outlook.office365.com

وتسجيل ايميلك والباسورد وإتباع الخطوات في الفيديو السابق

أو بتطبيق موجود على التليفونات المحمولة تحت مسمي Microsoft Office والمتوافر على Google play، وطريقة موجودة علي الفيديو التالي:

https://youtu.be/cLZV-dhrY_0

الباسورد لأي إيميل مؤقتا يكون رقم الطالب القومي ويمكن تغييره وفي حالة مواجهة مشكلة يتم التواصل على بوابة الطالب.

وفي حالة تسجيل والإيميل ونسيان الباسورد الجديدة يتم الرجوع إلى بوابة الطالب وتكرار طلب فريق الدعم بالباسورد الجديد أو التواصل مع رئيس اتحاد الطلاب بكليتك لنقل استفسارك له وهو ينقلها للمسئولين أو التواصل مع مسئولي وحدة تكنولوجيا المعلومات IT Unit بكليتك عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بكليتك مع اختيار باسورد فريدة وغير متوقعة من 4 أرقام و4 حروف منها حرف كابيتال على الأقل والحروف والأرقام لاتكون مسلسلة.

يوفر الإيميل الوصول لموضوعات المناهج الدارسية بكليات الجامعة من خلال الرابط التالي

http://bu.edu.eg/e-

services/Undergraduate_Research.php

ويمكن التواصل مع الدعم الفني عبر بوابة الطالب وعبر اتحاد الطلاب أو وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية وصفحة الفيسبوك الخاصة بها.