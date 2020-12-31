لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف الإشرافية

عقدت لجنة إختيار القيادات بجامعة بنها، اجتماعاتها اليوم لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للوظائف الإشرافية، وهي مدير إدارة خدمة المواطنين بالإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة.

واستمعت اللجنة، برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية الدكتور محمد منصور وكيل كلية الحقوق، وأيمن بيومى القائم بأعمال أمين الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، ومحمود عبيد مدير عام مكتب رئيس الجامعة إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل الوظيفة ، ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات.

وأكد الدكتور تامر سمير، أن إختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بالجامعة يتم من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقًا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.

وفي سياق أخر عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات واعضاء المجلس والأمناء المساعدين.

وإستهل السعيد الجلسة بتقديم التهاني لأعضاء مجلس الجامعة والأساتذة والعاملين وطلاب الجامعة بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادى الجديد.

ونقل رئيس جامعة بنها رسالة شكر وتحية من الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي إلى القيادات الجامعية الأكاديمية والإدارية بجامعة بنها على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية مما كان له الأثر الطيب فى استمرار العملية التعليمية واتمام الفصل الدراسي الأول بسلام في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر لإدارة كلية الطب ومجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية وجميع الأطقم الطبية وهيئة التمريض والعاملين لحرصهم الشديد على التواجد المستمر وخدمة المرضى والمترددين على المستشفى ودعم اجراءات الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا ان الخدمة الطبية داخل المستشفى الجامعى لم تتوقف يوما واحد رغم أعمال التطوير التى شهدتها عدد من الأقسام العلاجية خلال الفترة الماضية.

من ناحية اخرى استعرض رئيس جامعة بنها استعدادات الجامعة والكليات لامتحانات الفصل الدراسي الأول والتى من المقرر ان تبدا فى الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل .

وقال «السعيد» انه رفع حالة الاستعداد القصوى لأعمال الامتحانات وتأمين الطلاب ومتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، مشددا على متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات قبل وبعد دخول الطلاب.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان مع ارتداء الكمامات الطبية وتواجد الأطقم الطبية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا حرصا علي سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة