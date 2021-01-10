شهادة مدير تصوير «ديك العياط» تبرئ باسم سمرة من اتهامات رحاب الجمل

أدلى محمد شفيق، مدير تصوير فيلم «ديك العياط» بشهادته في واقعة اتهام الفنانة رحاب الجمل، للفنان باسم سمرة بالسكر في بروفة تحضيرية للفيلم، ورغبته في تعاطي مخدر الحشيش.

وكتب شفيق عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»: «بالنسبة لموضوع باسم سمرة ورحاب الجمل، اللي خد حجم أكبر من حجمه، أنا كنت في القعدة دي بصفتي مدير تصوير الفيلم، ‏‎اجتماع للتعارف مش بروفة ولا تصوير، والكلام اللي إتقال فيه حاجات كتير مش صح».

وأضاف: «الحقيقة إنه مجرد سوء تفاهم بين اتنين زملاء عادي، رحاب عندها سفر وباسم عايز يصور قبل ما يتشغل في المسلسل بتاعه، ‏‎اختلفوا.. ‏‎باسم قالها ماتسيبي الفيلم يا رحاب وهو متنرفز.. رحاب انسحبت.. ‏‎كملنا القعدة ومشينا».

وأضاف: «ماشفتش زعيق وخناق وأمن فندق وحشيش والكلام الفاضي ده.. وميصحش نطلع نشتم بعض في البرامج ونشوه صورتنا بايدينا بحاجات محصلتش، ولو ما حصلش توافق وتناغم بين الناس عادي نعتذر عن العمل بهدوء من غير دوشة وبرامج وحواديت وده الهدف من اجتماع التعارف اصلاً».

وفي السياق ذاته، قررت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي عقد أولي جلسات التحقيق مع باسم سمرة ورحاب الجمل، الثلاثاء المقبل، داخل مقر النقابة، للاستماع إلي أقوالهما في محضر رسمي، ومن المقرر تفريغ كاميرات الفندق لكشف حقيقة اتهام الفنانة رحاب الجمل لـ«سمرة» بتعاطي مخدر الحشيش وتعديه بالقول والفعل علي صناع الفيلم.

وأعرب زكي عن استيائه الشديد من هذه الواقعة، وقال لـ«الوطن» إنه قرر وقف أي ممثل يتجاوز في حق زميل له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه من المقرر اللجوء للنقابة قبل إتخاذ أي إجراء آخر، حيث وصف واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل بالعبثية.