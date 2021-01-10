أشرف زكي: معاقبة المخطئ في أزمة باسم سمرة ورحاب الجمل

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن عقد أولى جلسات التحقيق مع الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل، الثلاثاء المقبل، في واقعة اتهام الأخيرة بتعاطي سمرة لمخدر الحشيش وشربه للخمور في جلسة تحضيرية لفيلم «ديك العياط» داخل أحد فنادق القاهرة.

وقال زكي لـ «الوطن»، إن لجنة التحقيق ستتخذ قرارها بمعاقبة المخطئ في هذه الأزمة، واصفًا الواقعة برمتها بالعبث التي تعكر صفو الوسط الفني حاليًا، مضيفًا: «فقدنا فنانًا قديرًا بقيمة هادي الجيار في الوقت الذي نسمع فيه عن أزمة كهذه، والتي بدورها تنال من المسيرة الفنية المصرية التي أعتبرها أكبر بكثير من هذا العبث.

نقيب المهن التمثيلية: الوقف مصير أي فنان يتجاوز في حق زميله

وأوضح، أنه اتخذ قرارًا بإجماع آراء مجلس إدارة النقابة بإيقاف أي عضو يتجاوز في حق زميل له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متعهدًا بعدم حدوث أزمة كالتي حدثت بين باسم سمرة ورحاب الجمل مستقبلاً.

رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة.. والأخير يرد

وكانت الفنانة رحاب الجمل هاجمت الفنان باسم سمرة عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك»، ووصفته بـ «الممثل السكران» في منشور عنونته بهذا الاسم، وأكدت في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن سمرة تعدي علي كل صناع الفيلم بأبشع الألفاظ بمجرد اعتراضهم على تعاطيه لمخدر الحشيش أثناء الجلسة التحضيرية للفيلم.

وبدوره، أكد الفنان باسم سمرة في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن الجمل كانت ترغب في السفر خارج مصر قبل انتهائها من تصوير الفيلم، حيث طالبها بتعديل موعد سفرها لما بعد الانتهاء من الفيلم، وهو ما قوبل بالرفض منها، فطالب باستبعادها والإتيان بممثلة أخري لتجسيد دورها في الفيلم، بخاصة وأنه مرتبط بتصوير مسلسل جديد لعرضه في رمضان المقبل.