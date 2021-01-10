منتجة «ديك العياط»: جلسة صلح بين باسم سمرة ورحاب الجمل خلال ساعات

قالت المنتجة فاطمة الليبية، منتجة فيلم «ديك العياط»، إنه تعقد جلسة صلح بين الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل، خلال الساعات المُقبلة، بشأن إنهاء أزمات بينهما، وحل الخلافات بشكل ودي.

وأكدت فاطمة الليبية لـ«الوطن»، أنها ستبذل أقصى جهودها بشأن حل تلك الخلافات، دون تقديم أي شكاوى لنقابة المهن التمثيلية، كما أنها لا تستطيع الاستغناء عن أي منهما في فيلمها الجديد «ديك العياط».

وأوضحت أنه من المُفترض انطلاق تصوير فيلم «ديك العياط»، مطلع الأسبوع المُقبل، بشكلٍ طبيعي وبعد إنهاء الخلافات، قائلة: «الاتنين نجوم كبار، ووجودهم معانا في الفيلم يفرق بشكلٍ كبير».

فيلم «ديك العياط» من بطولة نضال الشافعي، وباسم سمرة، ورحاب الجمل، وسهر الصايغ، وإنعام سالوسة وبيومي فؤاد، وأحمد سلطان، وعمر كمال، وحمو بيكا، وهو من تأليف وإخراج وائل الرومي.

يذكر أن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد أعلن أمس السبت، عن وقف الفنان باسم سمرة، والفنانة رحاب الجمل، عن مزاولة المهنة سواء داخل أو خارج مصر، وسيتم إبلاغ النقابات بالخارج بهذا القرار إذا كان أحد الفنانين يقوم بتصوير مشاهد بالخارج أو مسلسلات عربية، موضحًا أنه طالب الفنانين بالتوقف عن التراشق سواء الإعلامي أو على السوشيال ميديا واللجوء إلى النقابة.

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»، أن ما حدث يُعد عبثا غير مقبول، بل مرفوض شكلًا وموضوعًا، ولم يلتزم الفنانون بتصريحاته التي دعاهم فيها بالتوقف عن التراشق الإعلامي والسوشيال ميديا واللجوء للنقابة لحل الأزمة ومعرفة أسبابها.

وتابع: «إحنا هنجيب كل الكاميرات ونشوف كل حاجة من كاميرات الفندق، بس أنا وقفت الاثنين عن العمل، هذا أمر يعيب الوسط الفني والأسرة الفنية بالكامل، إحنا مش هنلجأ للنيابة العامة، النيابة هتقول ما عندكم نقابة».