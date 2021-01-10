247 مليون جنيه إجمالي التعويضات المستحقة عن محاضر السلع الجمركية 2020

بلغ عدد المحاضر المحررة بمعرفة إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ بالمنطقة الوسطى والجنوبية، برئاسة أحمد عيد الحلو مدير الإدارة، خلال عام 2020، عدد 34 محضر تهريب وتبديد جمركي لأصناف تم الإفراج عنها مؤقتا، تحت التحفظ، وتم رفضها من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وكانت معظم الأصناف المرفوضة التى تم الإفراج عنها مؤقتا تحت التحفظ، مشمول هذه المحاضر عبارة عن (أحذية، شنط، أقمشة، أدوات منزلية، أدوات كهربائية، لعب أطفال).

وبلغت قيمة هذه الأصناف المرفوضة، والمحرر عنها هذه المحاضر بمعرفة إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ بالمنطقة الوسطى والجنوبية، 82 مليون و484 ألف و64 جنيه، فيما بلغ إجمالي التعويضات المستحقة عن تلك المحاضر المحررة حوالى 247 مليون و452 ألف و193 جنيها.

كانت مصلحة الجمارك، أعلنت حصيلة بلغت 3.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد، في ديسمبر الماضي، بعد أن تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، أفرجت عن مشمول 10 آلاف و384 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر ديسمبر الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «القمح، والبقول، والذرة، ومستلزمات الإنتاج».

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 578 مليونًا و850 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة، والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و945 مليونًا و698 آلاف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال شهر ديسمبر الماضي، بتصدير مشمول 620 بيان جمركي صادر بمختلف النظم: «نهائي – سماح مؤقت – دروباك» بقيمة إجمالية بلغت حوالي مليار و279 مليونًا و835 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية»، وقد تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 710 آلاف جنيه.