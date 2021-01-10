عاجل.. فشل الاجتماع السداسي لبحث موقف السد الإثيوبي

قال مصدر مطلع على مفاوضات السد الإثيوبي لـ«الوطن»، إن الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري من مصر والسودان وإثيوبيا، الذي انتهى منذ قليل، فشل في الوصول إلى أهدافه بصياغة اتفاقية قانونية ملزمة، بشأن قواعد الملء والتشغيل للسد الإثيوبي.

وعقد الاجتماع منذ قليل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة دولة جنوب إفريقيا، لبحث خلافات السد الإثيوبي، بناء على اجتماع وزراء الخارجية والمياه من الدول الثلاث (مصر واثيوبيا والسودان) في الثالث من يناير الحالي حول سد النهضة الإثيوبي فى اجتماعهم الذى عقد برئاسة دولة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وحضر اجتماع اليوم، المراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي الذين يشاركون في المفاوضات، وبحث الاجتماع نقاط التوافق والنقاط الخلافية في إتفاق سد النهضة، كما حضر الاجتماع ممثلين من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.

يذكر أن إثيوبيا، كانت وجهت الدعوة لعقد اجتماع بداية الشهر الحالي وشارك فيه وزراء المياه من مصر واثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدولتين والمراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقى.